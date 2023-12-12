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香民必收「聖誕香氛禮盒」盤點！Miller Harris午後伯爵、帕爾瑪之水藍色地中海

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記者張毓容／綜合報導　 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到年底臨近聖誕節前，就是買香氛的最佳時刻，許多香氛品牌都會在這時推出聖誕限定香氣，更會打包高人氣的各種香氣或是集結同一香氣的香水、香氛蠟燭、香氛身體護理產品等，推出聖誕限定禮盒，不管是送人或自己收藏都適合！像是深受香民們愛戴的潘海利根、療癒香氛代表NEOM和嬌蘭花草水語系列全都有，快來看看你喜歡哪個？

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲Skandinavisk Winter Spirit 寒冬暖心迷你香氛蠟燭禮盒，90g*3，NT$2,780。

丹麥香氛品牌Skandinavisk「冬季限定系列」，除了推出3種聖誕限定的香氛蠟燭，更推出2款限定迷你香氛蠟燭禮盒。其中「Winter Spirit 寒冬暖心」禮盒以奢華紅金配色為基調，並打包極具北歐風格的3款限定蠟燭，包含帶有肉桂、丁香、薑、蜂蜜、香料酒的東方調「JUL 微醺熱紅酒」、帶有冬季漿果和冰凍毛櫸木，調性為帶有耶誕冬青、寒霜木的清新香調「SNÖ 雪落星野」，以及帶有松針葉、冷杉毬果、樺樹汁、林地山谷百合，舒心的木質調香氣「SKOG 挪威森林」。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 藍色地中海卡布里香橙禮盒，NT$4,300。

香氛控每年必追的帕爾瑪之水Acqua di Parma聖誕限定系列，今年除了備受喜愛的倒數月曆外，也限定推出全新香氛蠟燭和居家擴香系列，也包含了一系列限定包裝的精美禮盒，禮盒包裝上設計了9種不同的幸運符號，像是「四葉草」象徵希望、信任、運氣和愛；「星星」是為人們指明道路的希望燈塔等。

除了打包了3款聖誕限定香氣的香氛蠟燭組很欠收外，高人氣的藍色地中海系列也推出多款香氛禮盒，像是有著香橙的放鬆甜美香氣的卡布里香淡香水（75ml）就搭配卡布里香橙潔膚露40ml＋卡布里香身體乳40ml，收納近精緻華美的包裝盒中推出「藍色地中海卡布里香橙禮盒」。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲Bon Parfumeur 迷你香氛蠟燭3入組，70g X 3，NT$2,980。

法國獨立香氛品牌Bon Parfumeur，獨特「疊香」概念讓每坪人水都像是衣櫥裡獨一無二的時尚品，可以隨意搭配來「打扮」自己。今年冬季Bon Parfumeur特別將經典熱銷的3款香氛蠟燭以迷你尺寸呈現並打包成禮盒，內含「#01馥奇調」，帶有羅勒、無花果葉及薄荷的清香；「#02木質調」散發出芫荽籽、蜂蜜及菸草葉的香氣；「#03辛香調」具有廣藿香、零陵香豆及淡淡的皮革香氣。蠟燭採用天然芥菜籽蠟，在燃燒時不會釋放有毒物質，並能完美散發香氣，也是送禮的好選擇。
 

▲▼聖誕香氛禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 歡聚限定版聖誕分享禮盒，NT$1,100。

歐舒丹每年年末推出的節慶系列也在許多香氛迷必收清單之一，天然療癒的香氣搭配繽紛體面的包裝，還有一用就愛上的護膚體驗，不管是送人或自收都不會出錯。今年官網獨家推出的「歡聚限定版聖誕分享禮盒」，內含有乳油木、馬鞭草、杏仁、櫻花4款個別包裝的繽紛糖果造型禮盒，每款小禮盒裡都有人氣暢銷迷你版護手霜，還有超實用的沐浴產品。方便攜帶的容量，讓你即使旅行也能享受沐浴保養時光和專屬的療癒香氣。

全品項包含鞭草沐浴膠30ml＋馬鞭草護手乳10ml＋杏仁沐浴油35ml＋杏仁護手霜10ml＋乳油木沐浴油35ml＋乳油木護手霜10ml＋櫻花沐浴膠35ml＋櫻花護手霜10ml。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 限量午後伯爵禮盒，NT$4,400。

深受許多香民喜愛的Miller Harris，今年以節日獨有的舒心歡愉為靈感，精選多款經典香氛搭配奢華香氛蠟燭推出多款香氛禮盒，且外包裝可完全回收，將對環境的影響降到最低，讓你享受芬芳氣韻的同時，也能為愛護地球盡一份心力。

聖誕禮盒中首推「限量午後伯爵禮盒」，內含有馬黛茶午後伯爵淡香精(50ml)，揉合義大利佛手柑、花香縈繞的伯爵茶和泥土氣息的瑪黛茶，猶如清晨浮遊嫩綠草木間的薄霧。同時搭配茶香小蠟燭（75g），調和紅茶葉和清新提振的佛手柑，能為你帶來撫慰讓心情煥然一新、重拾平靜。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲YSL 2023 限量冽金聖誕迷你香水禮盒，NT$4,850。

YSL以雪白冰川交織璨金暖陽為靈感，為今年聖誕系列打造出奢華的冽金大理石紋路包裝設計，完美演繹時裝元素，不僅躍上聖誕系列彩妝外殼，連聖誕禮盒也是。

今年同樣打包最受歡迎的彩妝、香水及保養，共推出10款聖誕禮盒，其中「迷你香水禮盒」就直接集結3款人氣香氛的精巧隨身瓶，包含黑鴉片淡香精10ml＋慾望巴黎淡香精10ml＋自由不羈淡香精10ml，讓你一次收入3種香氣，隨時都能依心情變換香味。

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲MFK 限量香氛蠟燭組，95g X 3，NT$4,580。

精品香氛品牌MFK（Maison Francis Kurkdjian）今年聖誕系列同樣推出多款限量香氛禮物，其中「限量香氛蠟燭組」就打包3款95g充滿節慶氣息的限定香氛蠟燭，包含今年推出的2款全新限量版蠟燭：新鮮覆盆莓微酸的香氣配上輕柔的玫瑰的「Rose des neiges白雪玫瑰」與茉莉花香和濃郁的芒果香氣融為一體的「Jasmin d’hiver冬日茉莉」，加上再度回歸的品牌標誌性「Mon beau Sapin耶誕冷杉」，點上燭火就能營造出溫馨舒適氛圍，不管是送禮或是自用都很適合，

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 摩登COCO聖誕禮藏限量盒，NT$7,310。

香奈兒每年都會為明星香氛產品換上聖誕限定包裝，並推出限定禮盒，是許多鐵粉必搶目標，而今年香奈兒特別推出「N°5聖誕禮藏限量盒」和「摩登 COCO聖誕禮藏限量盒」2款禮藏限量盒，內含經典香氛和同系列身體護膚品，以完整儀式讓香氣更加延續持久。

其中「摩登 COCO聖誕禮藏限量盒」內含摩登COCO香水50ml＋摩登COCO輕盈薄紗身體精油100ml，身體精油瓶更是首次採用摩登COCO香水的經典輪廓設計，讓人沉浸在清新琥珀香調的香氛保養儀式。

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 限量北國之夜禮盒，NT$2,650。

瑞典保養品牌L:a Bruket除了臉部保養、身體護理系列擁有眾多好評，個人與居家香氛系列也備受歡迎。L:a Bruket今年聖誕節以北國為名推出6款限量禮盒，其中「限量北國之夜禮盒」集結3款高人氣居家香氛明星產品，能幫助平靜思緒、營造出美好睡眠環境，很適合需要舒眠、舒緩氛圍的人。

禮盒中內含採用有機大豆蠟製成，散發著肉荳蔻、柏樹的木質與琥珀香氣的「255香氛蠟燭－扁柏50g」＋「200枕頭噴霧－柑橘/薰衣草/雪松50ml」和帶有薰衣草清新香氣的衣物熨燙水「068熨燙水－薰衣草120ml」。
 

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲Dior 經典美妝精巧禮盒，NT$5,000。

每年Dior的聖誕禮盒都讓美妝控、香氛控們期待不已，今年則壓軸推出「經典美妝精巧禮盒」，打包了Dior香氛、保養及美妝品中的經典必收單品，加上猶如袖珍版「迪奧蒙田大道30號旗艦店」的超精美外盒設計，打開禮盒就像輕啟蒙田大道30號旗艦店的門扉，印入眼簾的則是與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作打造的華麗意象圖騰，簇擁著4格抽屜內的J'adore香氛精巧版5ml＋MissDior花漾迪奧淡香水精巧版5ml＋迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版10ml＋迪奧藍星唇膏#999絲絨特霧精巧版，奢華程度送人超有面子。

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲NYR尼爾氏x Wave Flower 絲柏精油・永生花束耶誕禮盒，NT$1,800。

英國有機保養先驅品牌Neal’s Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，2023聖誕禮盒系列除了集結經典明星商品推出5款全球同步發售的保養禮盒外，今年更攜手 「Wave Flower浪花花藝」打造2款專屬台灣的獨家聯名禮盒，將純淨天然的香氛精油與花卉藝術結合，打造首款擁有植物原始香氣的精油耶誕永生花藝，期間限定於尼爾氏NYR專門店及浪花花藝官網和門市限量發售。

其中「絲柏精油・永生花束耶誕禮盒」內含散發出深邃迷霧森林芬芳的絲柏精油10ml，和以平衡舒緩、鎮靜身心的絲柏為主題＋尼爾氏品牌湛藍色彩的索拉花及金色耶誕節慶元素的耶誕永生花束，節慶感瞬間拉滿，且唯美花束除了能當作擺飾，還可滴上精油作為空間擴香使用。

▲▼ 聖誕限定「香氛禮盒」盤點 。（圖／品牌提供）

▲diptyque 2023聖誕限量蠟燭禮盒，70gx3，NT$4,600。

深受香氛控喜愛的diptyque，今年以熱情熾烈又觸不可及的火焰作為節慶系列主題及主視覺圖案，推出聖誕限定「節慶熱焰系列」，其中更有多款打包各式香水、蠟燭及像是旋轉燭罩燭光、燭光萬花筒等配件的節日禮盒。

其中首選當然是集結3款煥新亮相的限量版經典香氛蠟燭的「2023聖誕限量蠟燭禮盒」，包含充滿清新綠植香氣的Sapin(冷杉)香氛蠟燭、將乾果與香草香調巧妙結合的Délice(乾果)香氛蠟燭和透過豐盈香豆氣味重現柔美溫暖的冬日氣氛的Coton(綿雪)香氛蠟燭，一次擁有3款滿滿冬日氣息的經典香氛蠟燭，絕對不能錯過。
 

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／記者張毓容攝）

▲Penhaligon’s Luna聖誕禮物組，NT$8,250。

英國皇室御用的頂級香氛品牌Penhaligon’s潘海利根，今年聖誕節慶系列以「玩具城」為主題，讓溜溜球、陀螺、小火車、木馬等各種復古玩具躍上節慶禮盒設計，有些禮盒中更藏有這些香氛小玩意兒。

今年同樣有聖誕限定版的香氛圖書館和迷你香水組外，擁有高人氣的「LUNA月亮女神」香氛也再度推出「LUNA聖誕禮物組」，打包LUNA香氛＋香氛身體乳，收進今年魔幻又童趣的聖誕禮盒中，更驚喜加贈超可愛的復古溜溜球和收納袋，喜愛清雅香氣的香氛控絕不能錯過。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲NEOM 舒緩甜睡限量禮盒，NT$1,250。

以各種療癒香氣受到歡迎的有機香氛品牌NEOM，每年聖誕節前都會推出期間限定上市的聖誕節慶香氛外，也會打包高人氣的紓壓與舒眠明星商品，推出限量禮盒。像是調和純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒和美麗的茉莉等19種精油，讓人一聞就感到放鬆的舒緩甜睡系列就有聖誕限定的限量禮盒，繽紛喜慶的聖誕包裝內含被許多人推為「睡眠救星」的舒緩恬睡枕頭噴霧30ml和添加「鎂」的舒緩恬睡身體潤澤霜30ml，讓身心都能享受美好的睡眠時光。

▲▼聖誕香氛禮盒盤點 。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 花草水語琢白岩蘭淡香精禮盒，NT$4,320。

每年都會推出聖誕限定包裝服務的嬌蘭，今年更首次在台灣推出「蜂燦珍獸異想世界」聖誕期間限定店，即日起將在全台巡迴舉辦。這次聖誕禮盒中當然也有香氛組，其中首推打包了2023全新花草水語琢白岩蘭橙花淡香精與香氛身體乳的「花草水語琢白岩蘭橙花淡香精禮盒」，內含花草水語琢白岩蘭橙花淡香精75ml正貨＋花草水語琢白岩蘭橙花淡香精7.5ml＋花草水語香氛身體乳75ml，加上由法國原裝進口來台的超奢華夢幻禮盒包裝，不管是送禮還是自己收藏都很可以！
 

關鍵字：

香氛, 聖誕, 聖誕限定, 禮盒, 潘海利根, Penhaligon’s, NEOM, 嬌蘭, Guerlain

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