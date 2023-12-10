精品包去哪些國家買最划算？LV義大利更便宜、CELINE折扣＋退稅現省3萬

文／美人圈

正值出國潮，許多人出國一定會考慮買個划算的精品包，許多精品包都是在歐洲國家買才比較便宜，最大差異在於退稅率，而鄰近國家、地區的差價在於匯率，有些國家也是會有退稅的，只是沒有歐洲國家那麼吃香。那麼各大品牌的精品包究竟在哪些國家購買最划算呢？小編整理出各國精品包購買攻略，女孩們一定要趕緊筆記！

精品去哪些國家買最便宜

愛馬仕：法國、德國機場



愛馬仕（HERMES）最便宜的是法國總店，如果運氣好還會遇上零配貨，但總店的品類經常不全，而且因為是法國總店，所以人潮蠻多的，去之前一定要預約，不過想要貨品齊全一點的，還是以美國為主！



Louis Vuitton：芬蘭、義大利



LV去芬蘭買最便宜，可以退稅13～17%，芬蘭LV位於首都赫爾辛基市中心的購物街，還有網友在Dcard分享，在義大利的LV只要買滿8000歐元（約NT$271,691），就能退稅15.5%，最高可以用75折的價格入手超有質感的精品包，算是非常划算的！

CHANEL：香港、韓國、德國



如果是在鄰近國家旅遊，那麼香港的CHANEL便能讓你用比台灣便宜的價格入手，韓國、德國則是退稅幅度最高，但是經過幾番漲價後，CHANEL現在全球差價越來越小了，如果近期沒有出國打算，其實在台灣也能夠入手。

▲香奈兒今年漲幅破13%。（圖／翻攝自官網）



Dior：義大利羅馬



前陣子Dior才在一些經典品項調漲5%～15%的價格，在台灣又變得更難讓人下手了，不過不用擔心，有計畫去義大利的朋友們有福了，義大利羅馬是買Dior包包最便宜的地方，品類又全又便宜，退完稅後，大約打8折左右。

Gucci：捷克、義大利、美國



想買Gucci的話，以1955小型肩揹袋為例，要價HK$27,300（約NT$109,976），在歐洲€2.800（約NT$96,340）就可以入手，而捷克退稅率高，相當於打8、7.5折！而美國的Jomashop也有Gucci的產品，有的可能不用3萬就買到一個包喔！

Prada：義大利米蘭



Prada要去義大利米蘭買最划算！以白色皮革掛肩袋為例，目前在台灣以NT$74,000入手，而在義大利的話用€1.900（約NT$65,373）即可入手，而且退稅率高達22%左右，等於€1.900又退22%的稅！

▲白色皮革掛肩袋。（圖／Prada官網）



Balenciaga：挪威



在挪威買巴黎世家最便宜，以Le Cagole小號單肩包為例，挪威價格有機會打7折，而在聖誕節的時候更是便宜，6折就能拿下巴黎世家的全新款項！



LOEWE：西班牙

買LOEWE肯定要去品牌發源地西班牙，尤其是馬德里機場的T4航空樓，有網友就在Dcard上分享她在西班牙買了mini puzzle為€1.850（約NT$63,653），又退了14.5%的稅，跟台灣的價格確實相差很多！

▲Loewe Puzzle。（圖／翻攝自IG@loewe）



CELINE： 土耳其、日本



在土耳其買CELINE肯定是最便宜的，尤其是琴譜包，價格算下來相當於國內的7.5折，而且還退稅4.5%。不過有網友在Dcard上分享她在日本購買Teen Triomphe手袋，日本價格也相對便宜許多，加上百貨公司的95折以及退稅後的總金額為NT$92,000，但在台灣的金額卻要NT$125,000，看來在日本買真的省很多！

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