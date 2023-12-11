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申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚！加碼3對「韓劇情侶」超吸粉

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實習記者施至真／綜合報導

由申惠善、池昌旭主演的Netflix韓劇《歡迎回到三達里》，以治癒的浪漫劇情，結合美到不行的濟州島風光，被譽為《海岸村恰恰恰》升級版。劇情不止暖心、搞笑也富含深意，但其中最有帶入感的，絕對是申惠善和池昌旭超爆棚的CP感！今天再加碼3對超強螢幕情侶，讓你從聖誕直接追劇到元旦，完全不怕劇荒。

Netflix治癒系浪漫韓劇《歡迎回到三達里》，以不同人物的人生軌跡，點出人生、愛情、家庭生活，甚至異鄉遊子的心境，除了暖心又搞笑的劇情，濟州島美景及申惠善、池昌旭的俊男美女搭配，更是一開播就獲得好評的關鍵。申惠善、池昌旭飾演分手後再相逢的初戀情人，隨便一場對手戲，都充滿濃濃的曖昧拉扯感，光看兩人互動就讓觀眾忍不住嘴角上揚！

▲申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚。（圖／翻攝IG@netflixtw）

▲申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚。（圖／翻攝IG@netflixtw，下同）

劇中申惠善和池昌旭時隔八年再次重逢，就以激烈拉扯的方式呈現，兩人一見面就吵吵鬧鬧，讓觀眾興奮敲碗這對歡喜冤家的發展，「對手戲要開始了嗎」、「CP感超爆棚太期待！」

▲申惠善、池昌旭《歡迎回到三達里》CP感爆棚。（圖／翻攝IG@netflixtw）

除了申惠善和池昌旭在《歡迎回到三達里》中，展現爆棚CP感之外，以下3部韓劇的超強CP感，也讓劇迷感受滿滿的化學反應，讓人忍不住想一口氣追完。

＃延宇振、朴寶英《精神病房也會迎來清晨》最搞笑情侶

延宇振、朴寶英主演的《精神病房也會迎來清晨》，以探索生命觸動人心的故事為題，並加入兩人逗趣的愛情羅曼史，劇中朴寶英飾演精神健康醫學科的護士「多恩」，而延宇振則是大腸肛門外科醫師「董固允」，從默默觀察到實際接觸，一次次的相處機會，也讓董醫生愛上多恩。一起看看這對搞笑又暖心的可愛情侶，是如何一步步奔赴愛情！

＃宋江、金裕貞《與惡魔有約》私下互動甜翻

宋江、金裕貞的高顏值組合來了！《與惡魔有約》從開播前就話題不斷，即使收視不如預期，但兩人超自然的互動卻非常吸引觀眾，就連花絮片段中，兩人的互動都充滿化學作用，讓劇迷十分期待劇情發展。

＃崔顯旭、申銀秀《閃亮的西瓜》副CP更受歡迎

話題度不高，口碑卻很高的《閃亮的西瓜》，堪稱是隱藏版好評韓劇，其中，崔顯旭、申銀秀這對副CP，比主CP更受觀眾喜愛，兩人在穿越時空後，回到過去，並再次經歷青春愛情故事，治癒且暖心，也讓觀眾對這對小戀人充滿心動和悸動。

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關鍵字：

歡迎回到三達里, Netflix, 韓劇CP, 申惠善, 池昌旭, 精神病房也會迎來清晨, 與惡魔有約, 閃亮的西瓜

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