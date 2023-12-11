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水果要飯前吃？營養師曝「6類人最佳吃法」：1情況不能空腹吃

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▲▼ 營養師教6種人最佳吃水果時間（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，身體狀態不同的人適合吃水果的時間也不同。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

水果擁有多種酸甜滋味，還含有豐富的營養素、膳食纖維，是好吃又有益健康的食物，但你是否也很疑惑水果到底要飯前吃還是飯後吃？減肥、控糖的人能不能吃水果？知名營養師高敏敏就表示，依據每個人的不同狀態，有不同的建議吃法，連吃的水果也有適合或該避免的「眉角」。她就分享6類人吃水果的「正確時間」，教你吃對時間，讓效果加倍。

＃一般健康人：隨時都可吃

正常一般人身體沒什麼特殊狀況下，水果想吃的時候就可以吃，只要注意份量，一次吃一個拳頭大小或是碗裝8分滿，一天吃2～4次，攝取足夠的膳食纖維可幫助排便、幫助消化、保持腸胃健康，好處多多。

▲▼ 營養師教6種人最佳吃水果時間（圖／示意圖／達志影像）

＃吃大餐時：飯後吃

吃完大餐後經常會胃脹脹、負擔重，可以吃有消化酵素的水果幫助提高消化力，加速分解澱粉、蛋白質，尤其推薦像是鳳梨、木瓜、奇異果等有消化酵素的水果。

＃高血糖的人：兩餐中間吃

對於血糖高、有在控糖的人，建議把水果放在兩餐中間吃，且可選擇像是芭樂、蘋果、小番茄…等低GI、高纖維的水果，避免刺激過多胰島素分泌、幫助穩定血糖，也能增加飽足感、不暴飲暴食。

▲▼ 營養師教6種人最佳吃水果時間（圖／示意圖／達志影像）

＃運動族：運動後1小時內吃

中高GI的水果能幫助體力能量回補，可刺激胰島素幫助氨基酸合成蛋白質，達到更好的健身效果，像是木瓜、葡萄、香蕉等水果都很推薦。

＃胃不好的人：避免空腹吃

胃不好的人要避免空腹吃口感較酸、有蛋白酶的水果，以免刺激胃酸分泌，像是鳳梨、奇異果或檸檬等都要注意。

▲▼ 營養師教6種人最佳吃水果時間（圖／示意圖／達志影像）

＃睡不好的人：晚餐後

晚上總是睡不好的人，建議可以在晚餐後吃富含鎂的水果，可提升褪黑激素分泌、幫助降低皮質醇，達到減輕焦慮、提升睡眠品質的功效，像是火龍果、奇異果、香蕉都是很推薦的水果。

▲▼ 營養師教6種人最佳吃水果時間（圖／示意圖／達志影像）

最後高敏敏也建議，蔬果常常攝取不足的人，可以以水果代替高熱量的下午茶點心或手搖飲料，在飯後也可以吃一點有消化酵素的水果幫助消化，只要掌握好「份量」，每個人都能安心吃水果。

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關鍵字：

水果, 正確吃法, 時間, 份量, 秘訣, 減肥, 控糖, 運動, 睡眠, 營養師, 高敏敏

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