台北101 2024跨年煙火定調「彩色世界」　巨型螢幕不見了

▲台北101跨年煙火今年以煙火本身為主，今公布模擬影片。（圖／101提供）

記者蔡惠如／台北報導

本周台灣將迎來600萬人次遊客，台北101大樓今（12／12）公布2024年跨年煙火內容，以「彩色世界COLORFUL WORLD」為主題，主打首次採用日本彩色煙火，據悉會有色彩更突出的表現，而近幾年在跨年煙火採用的巨型螢幕T-Pad，今年則不採用，故在新年前的60秒倒數短片也將消失，節目以煙火內容為主，搭配部分燈光。

▲台北101跨年煙火今年以煙火本身為主，今公布模擬影片。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101大樓公布今年跨年煙火內容，主打採用日本彩色煙火呈現「彩色世界」的內容，並使用101建築設計的8個節特色，呈現出不同層次的煙火內容，總長度為 300秒，煙火共16000發同去年規格，而近幾年採用高達52層樓的巨型螢幕，今年則不使用，直接以煙火本身決勝負。

▲台北101跨年煙火今年以煙火本身為主，將不會見到畫面中的巨型螢幕加持，此為資料照。（圖／記者湯興漢攝）

從2017年台北101首度使用T-Pad巨型螢幕加持煙火內容，每年跨年播放的節目屢屢成為討論話題，然而因面積達50層樓加上容易受天氣影響，設施維護不易，加上之前曾出現顯示不完整的情況，今年決定不架設巨型螢幕，回歸煙火主力。

台北101表示，官方Facebook正舉辦「我想對2024的OO説」留言募集活動，即起至12／18期間，於指定貼文下方留言，有機會將留言登上台北101大樓LED螢幕，另2024台北101攝影大賽也即將公開徵件。