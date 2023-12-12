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星巴克香檳色系耶誕杯質感登場　WOKY聯名Hello Kitty萌翻天

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著耶誕節腳步越來越近，想添一點節慶氣氛的花錢慾望是否蠢蠢欲動了呢？星巴克近期再推出第二波耶誕節商品，跟首波充滿耶誕紅綠與可愛元素的風格相比，第二波採用香檳色系為主色，華麗之餘還帶點低調質感，帶入成熟大人味；WOKY則用Hello Kitty為主題，推出「WOKY聖誕凝印系列」，打算萌翻整個冬天。

▲居家耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

▲星巴克推出大人味的耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

耶誕氛圍悄悄來臨，星巴克也以城市燈飾為靈感，推出第二波耶誕系列新品，以香檳色系的四款不鏽鋼杯、馬克杯和Delma不鏽鋼杯，杯身如同香檳閃亮迷人、充滿摩登氣息，柔和光滑的杯身觸感，搭配閃耀奢華和溫暖的光影，自成一派城市風格，像在桌上低調的開著派對。

▲居家耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

線上限定商品則有耶誕氛圍的「溫暖格紋不銹鋼杯」，以及居家清新餐盤組合「女神薄荷綠碗盤組」和「星巴克薄荷餐墊組」，以淡淡的翠綠為邊緣裝飾，適合裝盛各式沙拉或湯品，讓用餐空間注入一抹自然的清新氣息。

▲居家耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

星巴克表示，針對耶誕今年再度推出「長條草莓生乳捲」，以鬆軟的原味天使蛋糕，抹上入口即化的草莓口味生乳，香醇濃郁的香氣彌漫其中，再裹入新鮮草莓。光看就有滿滿的幸福感，大小也很適合小家庭、小型聚會一同享用，售價580元。

▲居家耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

台灣品牌WOKY即起至明年1／2，推出限量環保杯款「WOKY聖誕凝印系列」，以熱銷商品「渾圓杯」結合Hello Kitty插畫，推出2款主題杯「雪靄聖誕」與「冷冽耶誕」，每款售價990元，全台僅限量60支。

▲居家耶誕主題單品。（圖／星巴克、WOKY提供）

而針對濃郁的耶誕節氣氛，也推出「狂歡系列」主題，滿滿耶誕節元素的圖樣展現在杯身上，特有節慶氣息，該系列提供「濃情蜜夜、浪漫白光」兩款配色，在新光三越台中中港快閃店獨家販售，每款售價990元。

關鍵字：

星巴克, 耶誕節, WOKY, Hello Kitty

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