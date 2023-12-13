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皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣！省時省錢，肌膚還更好

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▲▼ 皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師表示刪掉過多的保養步驟，對肌膚反而好。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@thanks_kim、@ahc.official、@skuukzky

很多人為了擁有好肌膚、維持凍齡，花大錢買保養品都不手軟，看到什麼新產品都想試，越擦越多，最後保養步驟變得很繁瑣，但你以為對皮膚好的作法，可能只是增加皮膚負擔。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就表示，其實保養並不難，關鍵是精準護膚，少「折騰」反而更好，做好以下5大精準養膚秘訣，不僅讓肌膚變好，還可以省下許多時間和金錢。

▲▼ 皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

＃簡化保養流程

建議丟掉繁瑣複雜的保養流程，盡量簡化。做好基礎的護膚3步驟「清潔＋保濕＋防曬」，就已經完成護膚的90%，有其他護膚需求，再視情況針對性增加功效產品即可。

＃減少保養品數量

保留必要的洗面乳、精華、防曬，保濕產品並不是所有人都需要，其實洗完臉後的每一個產品都有或多或少的保濕作用，用到哪一步肌膚覺得舒適即可。面膜偶爾用可以，不用也沒關係；有精華，不用精華水也可以。

▲▼ 皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

＃做好防曬

做好防曬不是說一定每天都需要擦防曬乳，也不必都要用高係數防曬，戴帽子、墨鏡、撐傘等硬防曬效果更好。日常使用防曬乳SPF30/PA+++左右就行，油性肌可用質地較清爽的化學防曬或物化結合防曬，乾敏肌膚建議優先選擇物理防曬或物化結合款。

＃日常抗氧化

維生素C類的產品是最經典的抗氧化劑，不管哪個年齡階段都可以用，能抗氧化、抗老、美白，且白天與防曬搭配，能增強防曬效果。

▲▼ 皮膚科醫師教「精準保養」5大秘訣。（圖／翻攝ＩＧ）

＃健康飲食＋規律作息

很多人只重視保養品，但其實飲食和作息對肌膚的影響也很大。醫師建議油性肌要少吃糖、奶油，少熬夜，能很大程度地減少痘痘加重和復發，搭配低GI飲食、適當運動、規律作息，飲食營養均衡，才是同時保持身心年輕的最大秘訣。

關鍵字：

保養, 護膚, 精準, 步驟, 建議, 秘訣, 守則, 皮膚科醫師, 醫生

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