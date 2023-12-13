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5個「洗髮誤區」超多人全都中！小心掉髮變多還有頭臭味

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▲▼ 超多人都在犯的5個洗髮錯誤 。（圖／翻攝IG）

▲正確洗髮才能幫助維持頭皮、髮絲健康。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley、@skuukzky）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@christopherobinparis、@hairrituelbysisley、@avedajapan

明明天天洗頭，依舊常常頭皮搔癢、有異味，甚至頭髮掉不停？可能是你洗頭都洗錯了。小紅書上的知名保養達人王植就揭露許多人常犯的「洗髮錯誤」，尤其5大NG行為超多人全都中，不僅會傷害髮質、影響頭皮健康，甚至可能導致掉髮！快改掉這些壞習慣，養出健康頭皮狀況和好髮質。

▲▼ 超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 1:洗頭水溫太高

洗髮時水溫太高會刺激頭皮、洗掉過多油脂，使頭皮保護層減弱，容易出現敏感紅癢狀況，甚至傷害毛囊，水溫建議要使用37～40度左右，接近自身體溫即可。

NG 2:每天洗頭感覺才乾淨

不是每個人都一定要每天洗頭，每個人的洗頭頻率可依個人頭皮膚質來調整，像是出油非常旺盛的油性髮質，就需要一天洗一次；中性髮質可1～2天洗一次；頭皮較乾燥的乾性髮質則2～3天洗一次，可依頭皮出油狀況，什麼時候出油再洗就可以了。

▲▼ 超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 3:洗頭後才梳頭髮

你也習慣洗完頭要吹髮才梳頭髮嗎？但其實濕髮狀態時梳頭很傷髮絲，建議在洗頭前先梳頭，能幫助初步去除附著在頭髮上的髒污、油脂，且梳理好髮絲，能預防洗髮時打結拉扯造的成落髮，也能讓洗髮乳和護髮乳可以更均勻地落在頭皮、頭髮上。

▲▼ 超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多。（圖／翻攝ＩＧ）

NG 4:用指甲撓頭皮

有些人因為頭皮搔癢，洗頭時喜歡用指甲抓撓頭皮，覺得比較舒爽，但是用指甲抓頭皮很容易撓出小破口、破壞頭皮肌膚屏障，引起更嚴重的頭皮屑與頭癢問題。正確方式，應該是用指腹輕輕按摩頭皮即可，並且檢視洗頭頻率和洗髮精是否適合頭皮膚質。

NG 5:洗完不吹頭

有些人因為懶得吹或是覺得吹頭髮會傷害髮質，洗完頭後就不吹頭髮，用毛巾包著或稍微擦一擦就放著讓頭髮自然乾。但皮膚科醫師指出，頭皮潮濕下尤其還用毛巾包頭，容易滋生細菌，增加頭皮感染風險，可能引發搔癢、發炎，不僅容易有異味，還會影響頭皮健康，嚴重者可能會導致掉髮狀況。建議洗頭後應盡快吹頭髮，至少將頭皮吹乾，髮絲吹到8分乾，幫助維持頭皮肌膚的健康。

關鍵字：

保養, 洗髮, 洗頭, 清潔, NG, 壞習慣, 錯誤, 掉髮, 落髮, 搔癢, 頭皮, 頭髮, 髮絲

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