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安格斯12星座一周運勢12／11-12／17　雙子感情升溫、射手水逆當心漏財

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

水星周間逆行看似讓牡羊座運勢雪上加霜，然而這持續至跨年的逆行周期，對牡羊來說也不全然是壞事，首先削減了火星的壓力，牡羊魯莽急躁的行徑受到約束，你將更懂得按部就班、循序漸進的道理，除了工作，感情表現也能在拿捏得宜之下，與情人穩紮穩打的建立基礎，單身者雖桃花不明顯，卻頗能悠遊於開心的人際之間。

金牛 4.21~5.20

這周對金牛座來說運勢持平走穩，唯一要注意的就是水星周間逆行帶來的變化，就算初期種種影響並不明顯，但絕不容小覷！首先須注意情緒管理方面的問題，避免過於計較得失，因而在工作崗位或家庭中造成情緒失控，後續也可能引發連串影響，若不想墮入負面循環，建議你這周多做點讓自己開心的事，保持心情上的穩定。

雙子 5.21~6.20

追隨太陽、金星的腳步，這周雙子在各方的協助下，運勢將走入一波全面翻轉潮，在巨大的水逆壓力下，此時與人反倒沒有格外突出的磨擦，年底能透過各種社交聚會讓人脈更上一層樓！這種歡樂氣息雖然療癒，但也要在時間上好好安排，避免影響工作。已經有伴侶的雙子，此時感情持續加溫，再忙也不會忘了對方喔！

巨蟹 6.21~7.21

年假腳步接近，加上各個公司行號紛紛以尾牙、表演秀等表導演犒賞員工，這種場合往往讓巨蟹只想在長假中爽休息，無奈腳步愈慢、時間也就更慢，與期期待著運命上的變化，不如拿回你的專注力，繼續在職場領域上努力發揮。此時家中的腳步愈慢時間也就更慢，不如拿回你的專注力，在舞台上繼續努力發揮。

獅子 7.22~8.22

年底與友人互動增加，也意謂著各種評價與衝突也持續增長，特別是周間水逆的登場，為獅子座投入了不穩定的變局，此時最好收起天生正義感，避免因觀點不同，而與人產生口舌上的爭辯，尤其在公共事物、政治等方面的話題，最好能避就避。感情上能感受到小小的喜悅，年底有望無心插柳柳成蔭的收割愛情！

處女 8.23~9.22

所謂能者多勞，處女座就是那位勞碌的能者，這周工作幾乎是分不開身，除了處理自己的事，還有一些有的沒的事情也開始亂入，讓你恨不得能有個三頭六臂來消化龐大的工作量！雖然效率奇佳，不過周間水逆來襲還是建議小心行事，這周要相信直覺，內心覺得不OK的人或事，就沒必要卡在中間抉擇太久。

天秤 9.23~10.22

天秤座這周職場上一路過關斬將，雖然中間也有不少考驗橫空出世，不過能見度的提升總能有助於整體表現，只不過周間水逆成了不速之客，天秤莫名的鬱卒情緒將大過於興奮感，多如牛毛的瑣事也將讓你在進退之間格外尷尬，感情上也許你該緩緩你的腳步了，遇到不明的狀態千萬別莽撞，想清楚了再行動也不遲！

天蠍 10.23~11.22

儘管頂著水逆的巨大壓力，不過這周的金星對天蠍座來說卻是一張帶來好運的王牌，人際和職場表現將水漲船高，這段時間不必為了水逆而綁手綁腳，凡事大方分享大方發揮，不僅能讓更多貴人注意到你，你的影響聲量也會大大提高，適合更積極參與公眾事務，能努力把理想落實在職場！

射手 11.23~12.21

向來無樂不作的射手在金星的推波助瀾下，愈到年底愈顯活躍，除了得到滿滿人氣外，太陽簇擁之下職場上的動向也引人注目，中間可能引來貴人，但也要當心過於囂張的態度勾來小人，此外水星於周間逆行，得留意自己消費時發生的漏財的狀況，所謂貨比三家不吃虧，別急著立即買定，多多比較才是最穩當的方式。

摩羯 12.22~1.19

撇開每日爆肝忙碌的工作，或是過於緊繃緊張的步調，本周摩羯可說是大忙大玩的日子，愈是忙碌愈難以抗拒朋友們的邀約，而近期三五好友、老友也是摩羯最佳解悶垃圾筒，和相熟的麻吉相處總是特別開心，也能在知不覺釋放煩惱，只不過建康可能因忙碌而亮起紅燈，建議你有空時多運動跑步，減少身體消化的負擔。

水瓶 1.20~2.18

水瓶只是理性務實，但不代表他們就是錙銖必較的鐵公雞，歲末年底水瓶座的聚會也漸漸增多，對於荷包來說將進入一個充滿壓力的時期，特別是水逆之下耳根子特軟，一不小心就可能有超乎預期的花費，近期最好要拿出比過去更嚴謹的態度面對金錢，就算是面對情人也別動不動打賭，逞得一時之快就可能換來月底拮据度日。

雙魚 2.19~3.20

這周對雙魚來說水逆的殺傷力相對偏弱，各方面運勢表現不但沒有倒退路，人際運、感情運甚至有三級跳的好表現，過去一點一滴積存的人脈存摺，近日將派得上用場，透過朋友的牽成，工作上有機會小兵立大功，成為主管倚重的對象。此時感情小火慢熬，冬日裡相互陪伴就超浪漫，不妨一起共度下班之後的閒睱時光，增加彼此的感情。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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