台北寶可夢中心排隊光速退燒　網友點名3原因

▲台灣首間寶可夢中心開幕大排長龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近期動漫遊戲界最大話題就是台北寶可夢中心開幕，12／8開幕當天迎來爆量排隊人潮，直接創下房東新光三越信義新天地排隊紀錄，而千人夜排的聲勢未料隔天就退燒，即便第二天是周末，排隊人數大幅下降9成，早上10點免排隊就能領到入店整理券，也讓許多準備來排隊的民眾很驚訝。

▲台灣首間寶可夢中心首日排隊人潮，看不到隊伍前端，三樓還有滿滿隊伍。（圖／業者提供）

12／8凌晨信義計畫區異常熱鬧，台北寶可夢中心將在上午11點開幕，雖官方聲明不要夜排，在早上8點已有破1500名消費者排出長龍，甚至擠到馬路，而隊伍中除了喜愛寶可夢的消費者之外，還有代排的民眾也在其中，也因專業代排是一整組行動，與部分排隊民眾爆發口角，場面一度混亂，首日甚至還有黃牛在場開出5,000元高價販售入店整理券，連無低消可兌換的「台北的皮卡丘」也炒到一張1500元的高價。

而開幕第二天排隊情況就大幅減緩，排隊人潮減少9成，上午10點到店還能免排隊直接領到入店整理券，黃牛賣票的情況也幾乎消失，「台北的皮卡丘」特典卡也因為供貨充足，價格直接從1,500元滑落至100元，相差15倍，目前開幕不到一周，上午仍有排隊情況，但人潮已經大幅減少，且不需要一早前來排隊，在開店前仍有機會領到入店整理券。這樣開幕爆量又光速退燒的情況，網友也直接點名3原因。

限量商品貨量足

許多民眾首日排隊就為了台北中心的特定在地化商品，雖然開幕第一天因為人潮爆滿，許多特定商品都被掃光，但店內仍持續分批次補貨，所以其實數量仍舊充足，除了日本也買不到的「快龍」是熱門款，常賣完需補貨之外，其他品項幾乎都穩定提供，民眾其實只要晚點去買都不會有缺貨之虞，網路上的黃牛炒價情況也逐漸趨緩。

訂價比日本貴

出國旅遊恢復正常後，許多民眾赴日採買情況回籠，加上日圓目前匯率佔優勢，許多民眾發現台北寶可夢中心商品售價比日本高，除了買台灣限定品之外，其他一般產品的購買欲自然會降低，還有網友直接留言表示「賣太貴了」、「一般的小孩根本買不起」。

常駐店非快閃店

台北寶可夢中心是在海外第二間據點，該店為常駐店非快閃店，要參觀並沒有時間限制，首日多半會吸引寶可夢鐵粉想進店一探究竟，經過首日的熱潮，民眾打卡一波買完之後，貨量與店內評價就會湧出，第二波在觀望的消費者也就不會想徹夜排隊搶第一時間進場，既然可以等之後再進場，就等沒有排隊熱況時再去就好，「反正它又不會跑」。