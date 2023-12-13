營養師教你聰明挑巧克力：首先看「品名」、精緻糖含量越少越好

▲市面上巧克力種類繁多，聰明挑選有技巧。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想吃點甜食，不少人都會選擇吃巧克力，但你知道一整片黑巧克力的熱量竟有600大卡？營養師高敏敏分享，吃巧克力對健康有益，但是挑選前必須了解巧克力的濃度以及含糖量，營養標示中的精緻糖含量越低越好。

市面上的巧克力種類繁多，懂得挑對巧克力很重要，首先必須瞭解巧克力的製程，營養師高敏敏表示，真的巧克力都是從可可果中生產來的，但是各種巧克力的成分其實不盡相同，像是黑巧克力的成分大多來自可可豆，而牛奶巧克力則是加了奶粉的巧克力，白巧克力中止含有巧克力的油和奶粉，就健康來說，黑巧克力為優選，白巧克力要盡量避免。

就營養來說，巧克力營養豐富，雖然原料可可豆屬於油脂類，但富含可可多酚 能幫助抗氧化，只不過市售大部分的巧克力都加了很多糖，吃下去後會導致血糖升高、胰島素分泌，雖然也會刺激快樂荷爾蒙分泌，但來得快、去得也快，血糖下降後心情又會開始沮喪，只能帶給你短暫的快樂。

要如何挑選巧克力才不給身體帶來負擔呢？首先可以看品名中必須要有巧克力字樣才是真的巧克力，再來看營養成分，成分排越前面的代表添加越多，假設植物油排在最前面，代表添加的是代可可脂。

最後要看營養標示，精緻糖越少越好，簡單來說75%的巧克力有75%的可可塊，剩下的25％就由糖或香料、乳化劑或其他添加物組成，所以％數越高的巧克力，苦味會越重，但也相對有更多營養成分。