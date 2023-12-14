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張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy「柔道服」　曹佑寧歪樓喊：想過肩摔

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▲▼ 張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy柔道服 。（圖／品牌提供）

▲張軒睿與曹佑寧帥穿最新KENZO x Verdy聯名系列。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

法國時尚品牌KENZO藝術總監NIGO先前才找來好友、知名平面藝術家VERDY打造2024春夏系列時裝秀的全新LOGO，近日又再度攜手推出KENZO x Verdy聯名系列，陸續於巴黎和首爾設置期間限定店，台灣則選在台北101店上舉辦發表會，現場更邀來人氣男星張軒睿與曹佑寧穿上融入了和服、柔道服元素的限量聯名服飾。但在兩人帥秀一身獨具風格的潮流造型時，曾為戲苦練柔道的曹佑寧笑說，看到張軒睿穿的柔術套裝就很想伸手來場對決，一秒歪樓笑翻現場。

▲▼ 張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy柔道服 。（圖／品牌提供）

▲▼ 張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy柔道服 。（圖／品牌提供）

近來人氣、話題度都很高的張軒睿和曹佑寧，穿上最新2024春夏KENZO x Verdy聯名系列服飾帥氣合體，一現身就讓鎂光燈閃不停。曹佑寧選穿和服式剪裁的丹寧外套搭配成套短褲，再內搭滿版LOGO的Monogram夏威夷襯衫點綴淺色丹寧，整套穿起來清爽又酷帥。他透露自己本來就很喜歡這種和服式的外套，可以依照想要的穿搭印象決定腰間繫帶要不要綁，「想要舒適一點的時候就把繩子拉開，想要拘謹一點、正式一點，就把它綁起來。」

▲▼ 張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy柔道服 。（圖／品牌提供）

▲▼ 張軒睿帥秀KENZO聯名Verdy柔道服 。（圖／品牌提供）

張軒睿則是穿上以柔道服元素和工裝結合的深藍色柔術套裝，內裡以同色系的淺藍襯衫打底，打造出深淺對比層次感。他很喜歡這套套裝，除了因為柔道服的概念很特別，還因為之前有看到「菲董」Pharrell Williams（LV男裝創意總監）穿，「我覺得那套很帥，沒有想到今天自己也可以穿到，我很喜歡。」

而張軒睿這套「潮流柔道服」除了穿起來帥，還意外讓曹佑寧「想動手」！原來曹佑寧之前因拍戲有練過柔道，開玩笑說看到張軒睿的柔道服外套就很想伸手來個過肩摔，對決一下。因為這件柔道服外套也有女版，被問到如果女友王淨穿上這件，會不會也忍不住想抓領子（對決），他立刻露出驚訝臉直喊「太可怕了吧！」但他話鋒一轉，表示自己覺得這系列服飾男女都很適合，「有些女生喜歡穿oversize，所以穿上去我覺得也是會滿好看的，滿可愛的。」

▲▼KENZO x VERDY聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO x VERDY聯名 。（圖／品牌提供）

來自日本大阪的VERDY不僅是「Girls Don’t Cry」、「Wasted Youth」兩大潮牌創辦人，其原創卡通角色Vick也擁有極高人氣，近期更擔任南韓天團BLACKPINK夏季巡演「Born Pink」的藝術總監，是潮流界標誌性人物。

繼先前為KENZO 2024春夏系列定製了全新LOGO，這次再與Nigo聯手設計最新2024春夏聯名系列，像是多款單品以VERDY創作的標誌性字體聚集焦點，服裝風格上以「城市流行(City Pop)」為主題，更融匯日本和西方街頭服飾的元素，像是西裝外套結合了日系和服中無縫袖子的剪裁設計；有著柔道風格的刺子繡（Sashiko）夾克和校園風夾克，還有和服式剪裁的羽絨外套，都完美融合了東西的運動美學。另外，配套的外套襯衫、上衣和褲子，以及工裝套裝與半身裙的結合，都打造出一種充滿年輕活力的全新風格。

▲▼ Akira放閃林志玲甜喊「她是心靈支柱」。（圖／記者黃克翔攝、記者李毓康攝）

▲「國民姐夫」Akira現身Bally全新概念店開幕活動。（圖／記者黃克翔攝）

瑞士精品品牌Bally位於遠百信義A13的全台唯一概念店，近日煥新改裝打造更為開闊寬敞的購物空間，開幕活動時更請來「國民姐夫」Akira搶先「開箱」最新概念店。現場Akira除了分享自己的穿搭心法，上周剛辦完演唱會的他更放閃感謝太太林志玲一直以來的支持，甜喊「她是心靈支柱」！也透露自己對於家人的聖誕禮物已有想法，很有可能會跟志玲姐姐來款「夫妻包」。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

面對即將到來的聖誕節，被問到是否想好送什麼禮物給太太和家人，他透露逛完新概念店後，有看到一個新款腰包，覺得設計很典雅又可愛，不僅自己很喜歡，也很適合當作禮物，想送一個給媽媽之外，覺得送給太太甚至姊姊都很適合，是不論男女都很適合的包款。現場被拱買2個送自己和太太林志玲，當作「夫妻包」，他一聽笑說這主意滿好的！

關鍵字：

張軒睿, 曹佑寧, KENZO, VERDY, 聯名

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