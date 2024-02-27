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「6療癒手作」充滿假期時光！手作草莓披薩超甜、編織胖寶包時髦帶著走

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實習記者施至真／綜合報導

上班極致動腦，下班和放假就需要好好放鬆！今天整理了6個超紓壓的手作體驗，從療癒編織到手作點心，每一項都能充滿展現個人特色，不僅紓壓，也能輕鬆拍出社群美照，現在就揪朋友或另一半，一起享受手作時光吧。

＃冰島手編胖寶包體驗課程

手殘黨別怕，靠單手就能編織出超萌的胖寶包！社群網紅人手一顆的冰島手編胖寶包，使用色彩鮮艷的冰島超粗毛線，質感軟Q、療癒，隨意搭配就能為穿搭增加繽紛亮點。

▲手作。（圖／Pinkoi提供）

▲社群網紅人手一顆的冰島手編胖寶包，時髦超好搭。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃木質線木工課-可頌麵包木盤

即使是木雕新手，也能參與木工課，選擇超萌的「可頌麵包木盤」當成範本，不僅適合作為餐桌上的趣味擺盤，也成為讓眼睛為之一亮的居家擺飾，輕鬆在家享受溫暖及趣味的美食饗宴。

▲手作。（圖／Pinkoi提供）

＃編織龜背芋

具有招財並且能增加工作動力的龜背芋，是不少上班族最愛的植物擺設，這回Hi JOY studio推出編織龜背芋課程，透過一針一線的巧妙編織技法，打造出令人驚嘆的「針織龜背芋」，即使你並非綠手指，也能為居家環境及辦公室，創造出充滿生命力的綠色角落，為空間增添活力與療癒的氛圍。

▲手作。（圖／Pinkoi提供）

＃莓 I love U - 春日莓好單日遊程

苗栗絕美的自然圈農場推出單日遊的「草莓體驗活動」！除了現採草莓外，還能將自己採收的草莓製成果醬及草莓披薩，從採集、燉煮、窯烤到品嚐一系列的體驗，無論是親子出遊還是情侶約會都非常適合。

▲手作。（圖／Pinkoi提供）

＃手作甜點

好不容易熬到放假，絕對要吃一份甜點慰勞自己，除了人擠人的咖啡廳外，也可以揪朋友和另一半一起到甜點烘焙店DIY，吃到自己和重要的人一起做的甜點，絕對會幸福感爆棚！

▲手作。（圖／實習記者施至真攝）

▲吃到自己動手做的甜點，絕對幸福感爆棚。（圖／實習記者施至真攝）

＃手作地毯課程

近期超夯的手作課程絕對非「手作地毯」莫屬啦！從圖案構思及設計，到使用簇絨槍刺繡圖案並縫製成品，都能一手完成，約閨蜜一起DIY屬於自己專屬的設計，享受療癒的手作時光，即使是零基礎的新手，也能做出美美的成品。

關鍵字：

Pinkoi, 手作, 編織, 甜點, 冰島手編胖寶包, 木工, 手作甜點, 手作地毯

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