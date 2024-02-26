吳卓源秀纖腰美背自曝「愛偷穿爸爸襯衫」！攜手《愛愛》詹子萱成最辣大學生

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

法國精品品牌Longchamp舉辦全新春夏系列發表活動，特別以本季新裝主題的「Longchamp University」打造了一場盛大的「開學派對」，更邀請了最近因《愛愛內含光》而爆紅的詹子萱、曹佑寧及和2大人氣女歌手Julia吳卓源及9m88一同來跑趴，演繹最新春夏時尚的同時，也讓他們重回大學時光再次體驗校園生活氛圍與美好。四人分享自我穿搭時尚時，吳卓源竟自曝私下很愛穿爸爸的襯衫，甚至會去對方衣櫥挑衣，顛覆大家對女神的想像。

▲詹子萱首次出席時尚活動，笑稱比演戲還緊張。

近期因熱播影集《愛愛內含光》裡「邱曖」一角備受關注的新銳演員詹子萱，以白色LOGO綁帶T恤搭配杏黃色大喇叭褲，再拎上有著彩色串珠裝飾的Roseau水桶包，清爽又亮眼的顏色更展現出青春氣息。她最喜歡手上的水桶包，彩色串珠的點綴讓包包顯得很特別，也是她很喜歡的撞色感。

她分享自己私下最愛買帽子，家裡帽子幾乎多達20頂，包含棒球帽、毛帽等各種帽型都有，因為平時穿比較寬鬆的時候就喜歡戴帽子，「我覺得配帽子有一種街頭的感覺」。而首次出席時尚活動的她談到被邀請心情，笑說覺得比演戲還緊張，但還是很開心，可以來欣賞新品。她也透露常收到訊息問說跟很多天菜男神合作壓力是否很大，她坦言壓力確實大，「因為自己比較新，合作過的每個人都非常有經驗，也是我以前都知道的演員，也很欣賞他們，所以希望自己可以盡量表現好」。

▲曹佑寧穿上休閒風裝扮帥氣現身。

新戲《華麗計程車行》開紅盤、人氣再攀升的曹佑寧，穿著印有「Longchamp University」的灰色衛衣和印花百慕達短褲搭配白色休閒鞋，再以棒球帽反戴、掛上耳罩式耳機，一身休閒裝扮更多了潮流帥氣感。他表示這套造型與自己學生時期的穿著滿像的，加上現場佈置，讓自己感覺回到校園生活，更春青了一點，也透露如果可以重回大學時期，想要可以自由自在的運動、休息。

▲Julia很喜歡後面挖空設計的小巧思，覺得「很性感，但不會太多」。

「鄉民老婆」Julia吳卓源選穿一套亮眼的紫色針織套裝，看似素色的針織短版上衣和長裙上有著滿滿經典騎士圖騰，服裝更有特點，兩截式設計不僅露出小蠻腰，背部挖空的小心機設計更讓整體造型優雅中又帶有性感魅力。她透露自己過去不敢嘗試紫色服裝，但最近在訓練自己跳出舒適圈，「人生就是要充滿了挑戰，我們就一個挑戰接著一個挑戰走下去」！她也笑說覺得自己穿起來蠻好看的，又都會又度假，穿著上課或下課去party、野餐都很可以。

私下穿搭風格多元的她透露非常愛格紋襯衫，去服裝店看到格紋襯衫都特別有感覺，就算家裡已經有了相同、相似的顏色，還是會很想入手，她說：「至少2、30件起跳，我還沒有算在澳洲，還沒有拿過來的。」不僅如此，她還笑說：「我爸爸也有很多，所以我沒事都會去他的衣櫥裡挑一些過來。」意外自曝會偷穿爸爸衣服，「可能（格紋襯衫）會讓我想起我爸吧，所以很愛」！

▲9m88自曝過年發胖，還好洋裝有修身的「魔力」。

而參與不少戲劇作品的9m88則是以一襲亮片連身裙外搭撞色羅紋短版外套閃耀登場，再加上斜揹的電氣藍Smile包，營造華美又個性的反差感。被問到是否更瘦了，她自曝過年期間胖了約2、3公斤，笑說：「可能是這個衣服太魔幻了，有個修身的力量！」才讓人看不出發胖跡象。被問到粉絲光敲碗的新歌進度，她透露：「新年對我來說就是要慢慢地休息、度假，才會有新的靈感進來，我覺得大家都要適度的放鬆一下，所以新歌就今年慢慢來。」

▲Longchamp 2024全新春夏系列以巴黎的校園生活為靈感。

Longchamp 2024春夏「Longchamp University」系列以巴黎的校園生活為靈感，併，薈萃城市多元文化，將大學衛衣和百慕達短褲、70年代丹寧搭配飄逸罩衫等校園中常見的造型元素昇華成最新時尚風貌，將活力奔放、繽紛斑斕的樂觀精神，渲染至日常生活。

服裝色調以灰色、海軍藍、赭黃色、紅棕色、鼠尾草綠和杏色等低調內斂的顏色為主；而包款則是運用橙色、卡其色、白色等大膽色調，與服裝深色調形成對比。焦點單品包含詹子萱穿上身的印有「Longchamp University」校徽的扭結設計Ｔ恤和短版運動衫，搭配皮裙或百慕達短褲都很有時髦的隨興感；包包則是不能錯過曹佑寧揹上身的本季全新「Très Paris」系列包款，特色為包款正前方的四個磁扣設計，搭配多夾層包型和好裝的容量，又實用又有造型感。





▲Hanni穿著可愛休閒風現身機場，飛米蘭參加GUCCI 2024秋冬女裝大秀。

近來備受注目的包款還有即將在4月在台灣上市的GUCCI 訂製款GG Supreme印花旅行袋。南韓大勢女團NewJeans出道即爆紅，在全球各地都擁有極高人氣，一舉一動都備受粉絲關注，而近日2024秋冬米蘭時裝周正盛大展開，團中身為GUCCI全球品牌大使的越澳雙籍成員Hanni前幾日出發米蘭時，在機場被捕捉到全身穿著GUCCI服飾現身機場，再拎上台灣還未上市訂製款GG Supreme印花旅行袋，為偏向休閒隨興感的造型打造亮點，扎起雙辮的她更捂嘴燦笑，直接萌翻眾多粉絲。