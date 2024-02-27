fb ig video ETtoday search mobile

春香報到！Jo Malone英倫古董市集系列、THREE櫻花精油淡香水必收

>

記者曾怡嘉／台北報導

雖然還沒正式進入春天，但不少春季香水已搶先報到，像是Jo Malone的英倫古董市集系列、THREE的櫻花精油淡香水，盤點早春話題新香，讓你一次看！

#Jo Malone

▲▼春季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲（由左至右）Jo Malone 復古藥瓶 百里香香水、古董市集 薑汁啤酒香水、懷舊皂盤 麝香香水、珍藏圖鑑 西番蓮香水、懷舊皂盤 麝香居家香氛公益蠟燭。

Jo Malone每年3月推出的英倫系列總是備受期待，今年全新英倫古董市集系列絕對讓人眼睛為之一亮，4款全新限量香氛，就像是埋藏在歷史中的稀世珍寶，被裝在各種形形色色的瓶身中，無論是懷舊色澤的瓶身搭配華麗裝飾的瓶蓋，讓人想要一探究竟。

▲▼春季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone 古董市集 薑汁啤酒香水，30ml，2,950元。

全新英倫古董市集系列以4款限量香水和1款香氛蠟燭，體現古董市集中邂逅意想不到珍寶的感動。其中化身為翠綠色古老藥瓶的百里香香水，充滿著迷人清新草本柑橘香調；初聞西番蓮香水，彷彿正在翻閱珍藏的古老英國植物圖鑑，遨遊在稀有又精美的花海中。

▲▼春季新香。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone 懷舊皂盤 麝香居家香氛工藝蠟燭，200g，2,950元。

復古器皿讓人懷念的是當時的美好和熟悉的感覺，這種純淨的舒適感正是麝香香水要帶給人們的氛圍，點上麝香香氛工藝蠟燭，完美捕捉貼近肌膚的純淨乾淨香氣，為空間增添柔軟舒適畫面。

#THREE

▲▼春季香水。（圖／品牌提供）

▲THREE 精油淡香水，9ml，1,750元。

THREE以『SAKURA MIDTOWN 城中之櫻』為題，推出精油淡香水，以櫻花的情景所發想的木質花香調，前調使用粉紅胡椒中和薰衣草及苦杏仁的甜味，佛手柑、玫瑰天竺葵及玫瑰，宛如散落的花瓣輕柔飛舞於空中，後調雪松的沉穩香氣，輕裹著花瓣的唯美心緒，交織出喧囂與寂靜交會瞬間的灰色世界。

#WA:IT

▲▼春季香水。（圖／品牌提供）

▲ WA:IT 春。沐香水，100ml，5,780元。

全新「春。沐香水」原名HARU，也就是日文「春」的意思。在日本，春季象徵希望與新生。以柔美的茉莉花作為希望的開頭，揉合苦橙與佛手柑爽快的氣息，彷彿來到花蕾初綻的花園。充滿花朵甜香的空氣中，黑胡椒與肉桂溫暖又耀眼的香氣，如同春日乍現的暖陽，與雪松和廣藿香的木質香氣揉和。

關鍵字：

早春, 香水, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面