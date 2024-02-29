聽好了鄭智安！《殺人者的購物中心》10金句：只有弱者會嚎叫

實習記者施至真／綜合報導

由李棟旭、金慧峻主演的Disney+韓劇《殺人者的購物中心》，一開播就備受關注，甚至被譽為2024必看神劇之一！劇情講述李棟旭留給金慧峻的巨額遺產，以及他秘密經營的殺人者購物中心之謎，不僅有超爽快的槍戰打鬥，金句台詞更是讓劇迷句句難忘。

韓劇《殺人者的購物中心》講述金慧峻飾演的鄭智安，在失去父母後，與李棟旭飾演的叔叔鄭進灣一同生活，在叔叔突然去世後，鄭智安意外發現叔叔經營的購物中心，在她還不明白發生何事時，住家及購物中心倉庫卻遭受攻擊。為了活下去，被獨自留下的智安開始回想叔叔曾說過的話語，並挖掘隱藏在購物中心的秘密！

「遇到困難的情況，比起爭論計較，該如何做才能克服困難、解決問題，找出方法才是重點。」

「除非你是蜻蜓，否則你不能誤以為，用人類的眼睛可以完美看見一切。」

▲Disney+韓劇《殺人者的購物中心》，被譽為2024必看神劇之一。（圖／翻攝IG@disneyplustw，下同）

「遇到危機時必須懂得利用所有情況，為了活下去不擇手段，無論任何事都得做。」

「必須獨自解決所有問題才行，這麼一來，他才能學會生存的辦法」

「所有的選擇都伴隨著責任，就算感到悲傷也是自己的責任。」

「我不是你爸媽，也不可能成為他們，所以說，你爸媽能為你做的事情，我沒辦法為你做」

「槍是雙面刃，雖然用這把槍能保護你自己，也能拯救同伴的性命，但一定也會有某個人因此死去。」

「我會保護的你安全，我和你叔叔約好了，你難道都不好奇你叔叔到底是怎樣的人嗎？」

「我知道你養大我，但為何我總覺得你是在監禁我呢？你知道我為什麼打好幾份工嗎？因為我想賺錢，然後離開這裡獨自生活。」

「越害怕的時候，越要把眼睛睜大看好。只有弱者會嚎叫，強者不會，你必須要變強。」