fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧6款「去黃提亮」髮色推薦！最新髮尾線條染太美　百搭好駕馭

>

文／美人圈

韓韶禧最新「髮尾線條染」太美！韓韶禧近期再度釋出最新照片，將髮尾染上歐美感、混血感十足的「線條染」，別有一番風味，不突兀之外還超級好看，已經可以嗅到即將掀起一波「跟染旋風」！再加碼盤點韓韶禧歷年「去黃提亮」染髮顏色推薦，根本最強染髮範本啊！

韓韶禧染髮顏色推薦

髮尾線條染

韓韶禧最新「髮尾線條染」太美啦！歐美感、混血感十足的線條染，特別適合想在髮色做變化、又不希望全頭漂髮的人，然而，可以只染在「髮尾」，就能更大幅降低漂髮面積、藥劑也不會太靠近頭皮、不滿意也能馬上剪掉，重點是素顏也不會怪！

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧最新髮尾線條染太美。（圖／IG@xeesoxee，下同）

因此可以像韓韶禧這樣，選擇帶有霧面且冷色調的棕色髮色，襯托出膚色的透明感與潔淨感，並在髮尾做灰金色的線條染，整體有特色又不突兀，放下來、綁馬尾或戴帽子都很好看，超有造型！這樣的配色也不會給人太妹、混混感，氣質依舊好。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

蜜糖棕色

韓韶禧先前出席Dior的2024春夏高訂大秀，美貌引起高度討論！恰到好處的「蜜糖棕色」髮色，更是將膚色襯得白淨透亮、有氣色，搭配一頭波浪長髮，整個人氣質浪漫又靈動，還帶了點減齡感，是超級不挑人、不挑膚的必染髮色！

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

暖色系的蜜糖棕色其實不少女星都染過，足見其百搭又好駕馭！這款髮色通常在室內燈光下很低調，換在陽光照耀下時卻會泛起一層棕色的光芒，同時髮質看起來柔順，即便是染燙過度的乾燥髮，也能看起來相對不毛躁，髮質質感與整體溫柔感通通爆棚。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

焦糖紅棕色

低調的焦糖紅棕色，在室內看就是焦糖棕色，室外才會顯現出紅調，是一款低調又溫柔的髮色！這款染髮顏色的「棕大於紅」，減緩了紅色給人的浮誇感、銳利及狂妄感，因棕色跑得較多，更加日常且不挑膚色。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

樹莓紅棕

韓韶禧這款「樹莓紅棕」髮色也超級好看！對比上一款，這款的紅色再明顯一點，但也是相對低調、好駕馭的紅棕系髮色，想染紅色讓氣色更好，同時不希望過度張揚高調、或棕色的過度日常，這款就非常適合，在室內看會呈現棕色，但在室外陽光的照耀下就會帶有紅調，超級好看！

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

除了韓韶禧上圖「樹莓紅棕」髮色配大旁分瀏海，展現帥氣俐落的一面外；也可像下圖配遮額頭的瀏海，減齡感十足！再配上樹莓紅棕髮色，不僅女神感滿滿，還增添幾分個性感，可性感也可溫柔。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

蜂蜜茶棕色

韓韶禧也不總是染深色、冷色調！這款超百搭、暖調的蜂蜜茶棕色韓韶禧也染過！蜂蜜茶棕深淺適宜，可說是所有棕髮色當中最不挑膚色的！不需額外漂髮也能輕鬆上色，不只一秒顯白，在陽光照射下還顯得特別柔順有光，是染起來會非常亮眼、有活力的染髮顏色，夏季尤其適合！

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

這款蜂蜜茶棕更使肌膚襯出些微蜜糖色調，整個人氣色明顯變暖、較紅暖、帶出肌膚當中的紅暈感，讓整個人氣質變得更加明媚，若天生氣色較為蒼白零血色，這款激推！

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

原生黑髮

最後就是原生黑髮！韓韶禧的髮色多變，尤其爆紅作品《夫婦的世界》中，明亮、艷麗的橘髮色令人為之一亮，當時也掀起網友討論「都很美！但韓韶禧到底適合哪種髮色？」不少網友表示，《夫婦的世界》劇中的角色「呂多景」的確是適合鮮豔的橘髮色，但韓韶禧本人適合黑髮，「黑髮真的是絕了！」。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

原生黑髮的韓韶禧給人清冷感受，對比暖調的髮色來說，冷色調的黑髮反而更能襯出帶有透明感膚色，整體膚色看起來更加白淨。此外，深色的髮色也能讓髮質看起來較好，即便染燙多次，都依舊能比淺色、暖調的髮色來說顯出好髮質，若正苦惱髮質「看起來」很差，深色髮、原生感的黑髮是很好的選擇。

▲韓韶禧髮色。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

韓韶禧化妝師年度愛用「底妝」推薦！開架、專櫃通通有，一抹偽素顏、膚質乾淨又自然

7個台灣買得到的韓國品牌！EMIS快閃店2月插旗信義區，Jisoo、韓韶禧同款等你收

無腦遮瑕3技巧！韓韶禧化妝師親授，眼下不再凹、不卡粉，底妝秒乾淨清透、臉還變澎

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓韶禧, 染髮, 髮色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

營養師揭5個危害健康的「廚房壞習慣」：油冒煙再放菜大NG 營養師教你「6招改善胃食道逆流」　睡前2小時別再吃東西 2024上半年工作運最旺的3大星座！Top 2貴人運旺、被看見　有升遷機會 星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯 王陽明自曝對香水不專一　吃醋女兒交小男友很走心 《不可能的婚禮》8金句：飢不擇食往往會脹氣，不管是食物、男人還是錢 「誠品生活480」3／23開幕　10家大型主題餐廳公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面