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髮型師公開「有效護髮」5技巧！髮膜一定要等　輕鬆養出漂亮髮絲

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文／美人圈

羨慕女星不管做多少髮型，頭髮都很漂亮？對於髮型師來說，想做出女星同款髮型，「養好頭髮才是髮型漂亮的關鍵！」而養好頭髮的原則分成頭皮與髮絲2個部分，但為何明明都有做，卻覺得沒什麼效呢？除了洗完頭要立刻吹頭髮、頭皮一定要吹乾外，髮型師再加碼公開「有效護髮5技巧」，讓你更有效率的養出漂亮頭髮、髮型怎麼做都美！

有效護髮技巧

1.濕髮用「頭皮精華」更有效

當肌膚不夠濕潤時，即便使用保濕型妝前乳，底妝一樣扒不住！同理，當頭皮處於乾燥狀態時，頭皮精華因為少了「水」當作媒介，反而沒那麼好吸收到頭皮當中，因此更建議在洗完頭後、吹頭髮前使用頭皮精華，效果更好。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲頭皮精華在洗完頭後、吹頭髮前使用更有效。（圖／IG@avedakr，下同）

2.洗頭前先梳頭

一方面是先將打結的地方梳開，避免洗頭時不小心拉扯到、勾到；另一方面也建議可用「氣墊型」的梳子（見下圖），完整的將整個頭皮梳開、按摩開來，這樣在洗頭時能更放鬆，也可藉此先將貼在頭皮的髮絲梳開來，後續洗頭就更好清潔乾淨這些邊邊角角。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

3.髮膜一定要等，髮絲不能太濕

很多人用了髮膜，卻急匆匆沖掉，這會讓效果大打折扣！髮型師表示：「一定要按照指定時間敷好敷滿」 ，同時也提醒髮絲要用毛巾吸水、擠到滴不出水的時候再上髮膜，並再用毛巾包起來等待。因為當髮絲太濕時，髮膜無法很好的扒在髮絲上，保養效果也會受到影響。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

4.每周做1～2次的頭皮護理

如同上面提到，健康的頭皮，才能有健康的髮絲！若無法頻繁上髮廊做深度護髮、調理，不妨可居家「每周1~2次頭皮護理」，更可以針對不同頭皮狀況給予不同頭皮精華來做調理，趙露思也曾分享過：「頭皮精華要分季節！通常冬天我都用保濕型、夏天就用控油，這樣頭皮才能健康。」

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

5.整套同系列，發揮效應更大

髮型師表示：「雖然不符合現代人狀態，但真的同套效果最好，因為能將品牌的有效成分加乘又放大！」這就回到髮品品牌在設計不同系列產品的初衷，可能有控油系列、保濕系列等，不同系列對應不同需求，且在A系列使用的成分，不一定B系列會有；再者，在設計產品時也會做測試，正確的用量、搭配同一系列產品，帶來的效果往往最好。而若因預算考量無法使用同個系列，則建議可以集中火力在頭皮精華、髮膜等養護產品。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

看完以上技巧，趕緊照著做！並加碼奉上2024髮膜推薦，讓人輕鬆養出漂亮髮絲、健康頭皮！

2024髮膜推薦

ORIBE舒活頭皮瞬護髮膜

能夠舒緩、調理頭皮油水平衡的髮膜！尤其是頭皮容易乾燥、缺水的族群，這款富含相思樹萃取、 乳木果油和維生素原B5，能幫助滋養和舒緩頭皮，同時修護受損髮絲，訴求從頭皮就變健康，髮絲自然也跟著強韌有光、絲滑柔軟！

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲ORIBE舒活頭皮瞬護髮膜，200ml，NT$1,760。（圖／ORIBE）

魅尚萱沙龍級多重胺基酸護髮膜（極度受損適用）

超霸容量，CP值超高！魅尚萱首度針對「極度受損髮」推出新品，且訴求「每天只要10秒」就能輕鬆完成護理、重現髮絲光澤，讓我們用最少的力氣獲得最大的保養效果，其添富含濃度胺基酸與萬ppm多重小分子蛋白質，兼顧修護與防禦，給予髮絲真正需要的營養與修護！

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲魅尚萱沙龍級多重胺基酸護髮膜（極度受損適用）， 990ml，NT$800。（圖／魅尚萱）

巴黎卡詩皇家滋養髮膜

經過數十年的研究，全新皇家滋養系列融入革命性科技升級回歸！針對乾燥頭皮秀髮量身訂製，添加專櫃級保養成分「菸鹼醯胺」緊緻表皮層修護毛鱗片，潤澤柔順髮絲；關鍵成分「輕盈滋養因子」能修護毛鱗片，使用後觸感輕盈蓬鬆；「植萃蛋白」為秀髮必備氨基酸，補充內部髮芯所需養分，使秀髮恢復活力強韌。髮膜也推出一般款與潤澤款，從一般髮質到極度乾燥髮質都能長效潤澤、深度滋養。

 ▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲巴黎卡詩皇家滋養髮膜，200ml，NT$2,400。（圖／IG@kerastase_official）

嬌蘭皇家蜂王乳雙導修護髮膜

特殊2種質地，保養更有感，可直接用在頭皮！將蜂蜜與護髮精油，完美共存於同一個空間中，前者提供修護之力，後者萃取自花朵所產出的護髮精油則展現光澤之力。還同步結合了「植萃角蛋白」，強化毛髮的修護，從髮根開始改善，髮根健康又蓬鬆，且完全不悶、不黏、不塌，視覺上豐盈極度有感！

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲嬌蘭皇家蜂王乳雙導修護髮膜，200ml，NT$3,600。（圖／嬌蘭）

Modesta Cassinello柔潤全效滋養髮膜

來自南歐的頂級沙龍御用好物！西班牙營養學美髮專家Modesta Cassinello融合地中海特色飲食風格與創辦人營養學與醫藥博士知識，針對不同髮質與改善秀髮為健康宗旨，這款髮膜就是「深度修護毛躁」的首選，添加赤蘚糖醇為髮絲角質層進行調理，變得柔軟、好梳，更添加荷荷芭油來做到髮質彈性的保護，有感修復受損、髮絲變得水潤不乾澀、不扁塌。

▲護髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Modesta Cassinello柔潤全效滋養髮膜，100ml，NT$1,280。（圖／Modesta Cassinello）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 護髮, 髮膜, 頭髮, 髮型

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