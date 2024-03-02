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無印良品黃麻購物袋、皮革單肩包縮小太可愛　完全不廢價格更甜

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實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品把經典包款通通縮小啦！這回推出一系列迷你包款，包括通勤族人手一顆的黃麻購物袋、學生超愛的後背包，以及在日本及台灣上架就立刻秒殺的皮革單肩包，每一款都能「一手掌握」。雖然尺寸袖珍化，但實用程度卻沒有減少，實用與可愛兼具，千萬別錯過。

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲無印良品將經典包款全部縮小啦。（圖／翻攝小紅書@eric）

無印良品這回再出新招，將品牌經典的包款全部變成迷你系列，像是上班族最愛的黃麻購物袋，除了手把有些許不同外，幾乎百分百還原縮小，而學生族群必備的聚酯纖維後背包，則是附上扣環，除了收納小物，也能掛在包包上當裝飾，實在太可愛啦！

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲上班族最愛的黃麻購物袋，縮小後實在太可愛。（圖／翻攝小紅書@懶蛋黃）

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲迷你黃麻購物袋，199日圓（約台幣41元）、迷你防潑水後背包，1,290日圓（約台幣271元）。（圖／翻攝日本無印良品官網，下同）

無印良品的皮革單肩包，先前在日本及台灣一推出就秒殺，這回變身迷你小包，吸睛程度依舊不減，附上斜跨背帶，無論手提、肩背都可以，使整體造型感再升級，無論約會裝可愛，還是為穿搭增加亮點都適合。而迷你硬殼收納包，能夠收納線材及USB等上班、上課必備物品，不怕包包裡亂糟糟會找不到東西。

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲迷你皮革單肩包，1,290日圓（約台幣271元）。

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲迷你硬殼收納包，58人民幣（約台幣254元）。（圖／翻攝自大陸無印良品官網）

無印良品迷你系列已在日本、大陸與泰國上市，敲碗台灣也快跟進，小廢包控等不及想全部收藏了。

近期大包時尚回歸、小廢包漸漸退燒，而將兩者合而為一的子母包成為更多人的選擇，泫雅愛牌SAMO ONDOH韓妞幾乎人手一顆，鬼鬼吳映潔與品牌的聯名，將經典包款「Flap Mug Bag mini」無限放大，變成超大、超浮誇的Puffy Bag腋下包，而超萌的Flap Mug Bag Mini也就順理成章，成為最亮眼子母包，背上一咖絕對能讓你散發滿滿鬆弛感。

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲鬼鬼背上Puffy Bag腋下包，Flap Mug Bag Mini成為最亮眼子母包。（圖／翻攝SAMO ONDOH官網，下同）

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

小資女、上班族最愛CHARLES & KEITH（小CK）這顆Gabine馬鞍包，不過，縮小成AirPods保護套的迷你Gabine，更是融化千萬少女的心！掛在包包上背出門真的超吸睛，作爲穿搭配飾也能增加亮點。

▲無印良品。（圖／翻攝中國無印良品官網）

▲CHARLES & KEITH將Gabine馬鞍包縮小，變成AirPods保護套。（圖／翻攝CHARLES & KEITH官網）

關鍵字：

MUJI, 無印良品, 迷你包, 子母包

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