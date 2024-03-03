台東「微光集」必吃美食！來顆烤飯糰、葡萄奶酥雞蛋糕網激推

文／女子學

近年「逛市集」已成為了旅行的必備行程，每個城市的市集，都有著不同的風格，就像開彩蛋一樣，每次逛市集都期待著不一樣的驚喜。

今天編輯要分享的市集是台東的「微光集」，一個充滿台東在地文化的浪漫市集。位在鐵花村旁，於波浪屋跟星巴克中間。攤商由當地的微小型企業組成，進駐商家多元，有許多在地美食、原住民手作文創、台東伴手禮專賣等。

微光集已經是來台東的必排行程，編輯這次先介紹微光的必吃美食，準備要來台東玩的朋友先收藏起來吧！

浮牧 fumu

剛加入餐車行列的浮牧，是台東的新品牌。專賣貝果堡，以傳統漢堡的形式，加上老闆的小巧思，用貝果代替漢堡，讓口感更有Q彈嚼勁，是個漢堡新體驗。

▲浮牧是台東的新品牌。（圖／IG@fumu_taitung）

主打的「煙燻手撕豬肉」和「經典起司牛肉排」都很值得一試。在鐵板上現煎的貝果配上軟嫩多汁的肉，與生菜番茄一口咬下，清爽解膩又能感受到手撕豬的豐富口感，最加分的是貝果超Q，真的是吃完會想念的味道。

好日子雞蛋糕

這間真的是雞蛋糕控要踩點的店。有別於傳統雞蛋糕，好日子的雞蛋糕奶香味十足，糕體濕潤不乾，整體鬆軟又綿密，吃完一份也不會太膩！

▲好日子的雞蛋糕有許多口味可以選擇。（圖／IG@chou___jenny）



而且好日子的雞蛋糕餡料飽滿，有許多口味可以選擇。「葡萄奶酥」是編輯心中的摯愛，也是許多網友推薦的。奶酥餡配上雞蛋糕，感覺不管是大人或小孩都會愛上。

藍點烹烹

對於藍點烹烹的第一印象是擺著小櫥窗的餐車，很可愛也很吸引人。細看後發現是司康，更讓人雀躍，馬上買來吃看看，果然沒讓人失望。

▲藍點烹烹的司康用料實在。（圖／IG@celestecooking）



英式甜點結合台東食材，藍點烹烹的司康用料實在，果醬都是老闆娘親自熬煮。口味選擇很多，每一款都有擁護者，編輯則是最推薦「綠島焦糖海鹽」鹹甜的口味配上不會過甜的司康體，超適合當作飯後甜點。

Like 來顆烤飯糰

來顆烤飯糰已是台東人氣小吃，不管是在地人或是外地客都很喜歡。不同於一般的烤飯糰，來顆烤飯糰是用半煎炸的方式，將飯糰煎炸至金黃色，外層酥脆的口感吃起來有鍋巴脆感，即使高溫油炸也仍保有米飯的香氣。

▲來顆烤飯糰已是台東人氣小吃。（圖／IG@chou___jenny）



近期在微光集也可以看到烤飯糰的身影，逛市集有遇到的朋友，一定要買一顆吃看看。

時光小酒吧

愜意的時光，微醺一下是最棒的。時光小酒吧是專賣調酒的行動餐車，黑色質感的餐車設計，感覺像真的到了酒吧一樣。

▲時光小酒吧是專賣調酒的行動餐車。（圖／IG@chou___jenny）

調酒的部份則分成酒吧經典、創意特調、在地特調三大類，菜單上有詳細的寫出每個品項添加的飲品，買一杯自己喜歡的特調，坐著享受市集的氛圍，絕對是夜晚最享受的時光。

以上是編輯精選的台東微光集美食。你也喜歡旅遊時，逛逛當地市集嗎？來到台東的話，不妨安排一晚到微光集走走，享受美食的同時，也能感受屬於微光集的浪漫氛圍。

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