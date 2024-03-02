百貨話題新櫃　Rosé愛用CURLY SHYLL也報到

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季降臨，台灣各大購物中心紛紛推出品牌更新與豐富活動，為消費者帶來更多元的購物選擇，京站購物中心本季引進18個新品牌，主打小資女市場，還有日本婚紗快閃，能報名進機場管制區拍婚紗照；新光三越全台則有200個新櫃登場，引進韓星愛牌BLUE ELEPHANT、CURLY SHYLL成話題，嚐鮮成首選；SOGO天母則有精緻小品進駐，讓該區消費者探索春季購物新亮點。

▲京站引進日本婚紗Quantize獨家快閃店，並提供限量管制區婚紗照服務。



京站購物中心

京站購物中心在3月份特別引進了18家新櫃位，包括服飾配件、家居設計、美妝香氛以及獨家新型態餐飲，其中不乏全台首櫃和北區首櫃，如福岡人氣設計師婚紗品牌「Quantize」的京站獨家快閃、艾比蓋爾日用香氛美學以及北歐家居設計品牌「moz瑞典駝鹿」等。另歡慶多家櫃位開幕，3月每周五至周日推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3,000元，卡友扣30點可現抵300元。

▲艾比蓋爾日用香氛美學。

新品牌亮點包括獨家快閃的福岡婚紗設計師品牌「Quantize」，還推出特別企劃「福岡Air Frontier Wedding」，在福岡國際航廈與平時無法進入的國內線管制禁區進行拍攝100張照片，加上新郎新娘的妝髮與禮服，費用為新台幣約14萬元。另有全台首櫃艾比蓋爾日用香氛美學，開幕期間織品淡香水15ml任選三入，組合價680元。以及moz瑞典駝鹿北區首櫃，3／1至3／10，不限金額消費即贈moz專屬提袋。

▲北歐家居品牌MOZ在京站B2登場。



新光三越

新光三越以超過200家新櫃的底蘊，包括將於2／20至3／15限時登台、BLACKPINK Rosé愛用的CURLY SHYLL，以及3／1至3／31的上海設計師品牌FAKEROOM快閃店、韓星愛用BLUE ELEPHANT都將進駐台北信義新天地，話題潮牌Maison Kitsuné則在台中中港店於3／6登場。

▲韓星御用小臉神器墨鏡品牌BLUE ELEPHANT，3／1在台北信義新天地開幕；韓星BLACKPINK Rosé愛用的極簡沙龍護髮品牌CURLY SHYLL，即起至3／15在台北信義新天地快閃。

▲中部獨家，來自法國新生代話題潮牌Maison Kitsune，將在台中中港店3／6開幕。

SOGO天母店

SOGO天母店於3月初迎來多家品牌新櫃，包括NARS的繽紛彩妝、英式服飾DAKS的男女裝複合櫃、以細節中彰顯個性CandaceCMZ與主打時尚都會白領階級的AZUR服飾，美食也引進以產銷履歷肉品及嚴選在地蔬果為特色的「農純香」，還有創立於1957年、獨門特製滷味的「正記南京板鴨」。NARS歡慶開幕，也推出相關優惠，從3／1至3／3每日前20名消費者送炫粉迷你手拿鏡。

▲SOGO天母店新櫃登場NARS。