fb ig video ETtoday search mobile

百貨話題新櫃　Rosé愛用CURLY SHYLL也報到

>

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季降臨，台灣各大購物中心紛紛推出品牌更新與豐富活動，為消費者帶來更多元的購物選擇，京站購物中心本季引進18個新品牌，主打小資女市場，還有日本婚紗快閃，能報名進機場管制區拍婚紗照；新光三越全台則有200個新櫃登場，引進韓星愛牌BLUE ELEPHANT、CURLY SHYLL成話題，嚐鮮成首選；SOGO天母則有精緻小品進駐，讓該區消費者探索春季購物新亮點。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲京站引進日本婚紗Quantize獨家快閃店，並提供限量管制區婚紗照服務。

京站購物中心

京站購物中心在3月份特別引進了18家新櫃位，包括服飾配件、家居設計、美妝香氛以及獨家新型態餐飲，其中不乏全台首櫃和北區首櫃，如福岡人氣設計師婚紗品牌「Quantize」的京站獨家快閃、艾比蓋爾日用香氛美學以及北歐家居設計品牌「moz瑞典駝鹿」等。另歡慶多家櫃位開幕，3月每周五至周日推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3,000元，卡友扣30點可現抵300元。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲艾比蓋爾日用香氛美學。

新品牌亮點包括獨家快閃的福岡婚紗設計師品牌「Quantize」，還推出特別企劃「福岡Air Frontier Wedding」，在福岡國際航廈與平時無法進入的國內線管制禁區進行拍攝100張照片，加上新郎新娘的妝髮與禮服，費用為新台幣約14萬元。另有全台首櫃艾比蓋爾日用香氛美學，開幕期間織品淡香水15ml任選三入，組合價680元。以及moz瑞典駝鹿北區首櫃，3／1至3／10，不限金額消費即贈moz專屬提袋。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲北歐家居品牌MOZ在京站B2登場。

新光三越
新光三越以超過200家新櫃的底蘊，包括將於2／20至3／15限時登台、BLACKPINK Rosé愛用的CURLY SHYLL，以及3／1至3／31的上海設計師品牌FAKEROOM快閃店、韓星愛用BLUE ELEPHANT都將進駐台北信義新天地，話題潮牌Maison Kitsuné則在台中中港店於3／6登場。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲韓星御用小臉神器墨鏡品牌BLUE ELEPHANT，3／1在台北信義新天地開幕；韓星BLACKPINK Rosé愛用的極簡沙龍護髮品牌CURLY SHYLL，即起至3／15在台北信義新天地快閃。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲中部獨家，來自法國新生代話題潮牌Maison Kitsune，將在台中中港店3／6開幕。

SOGO天母店
SOGO天母店於3月初迎來多家品牌新櫃，包括NARS的繽紛彩妝、英式服飾DAKS的男女裝複合櫃、以細節中彰顯個性CandaceCMZ與主打時尚都會白領階級的AZUR服飾，美食也引進以產銷履歷肉品及嚴選在地蔬果為特色的「農純香」，還有創立於1957年、獨門特製滷味的「正記南京板鴨」。NARS歡慶開幕，也推出相關優惠，從3／1至3／3每日前20名消費者送炫粉迷你手拿鏡。

▲春季百貨話題新櫃登場。（圖／各業者提供）

▲SOGO天母店新櫃登場NARS。

關鍵字：

購物中心, 新品牌, 春季更新, 潮貨, 彩妝, 婚紗, 管制區婚紗照

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

保溫杯就是快煮壺　不佔空間熱飲隨時喝 一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白 4款「貓眼美甲」提案！流星感折射不挑人、精巧愛心風靡日韓IG 梅西與周杰倫撞勞力士彩虹錶　市場行情上看千萬元 超準！「將雙手握起」從大拇指姿勢秒測你的「真實性格」 總覺得累想完全放鬆　用一方法在家就能辦到 巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面