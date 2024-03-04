fb ig video ETtoday search mobile

林心如曬長腿辣照「楊謹華也喊美」　洩凍齡狀態飛巴黎看夏姿秀

>

記者鮑璿安／綜合報導

台灣品牌夏姿・陳SHIATZY CHEN征戰巴黎時裝周多年，為迎接4日晚間登場的秋冬大秀，女星林心如已經啟程前往巴黎，她被捕捉到身穿新中式長風衣搭配雲朵包現身機場，準備帶來更加精彩的看秀造型。

▲▼ 林心如 。（圖／品牌提供）

▲▼ 林心如 。（圖／品牌提供）

▲林心如出發巴黎看秀，身穿夏姿絲光立領金褐色長風衣  。（圖／品牌提供）

林心如深夜出發巴黎，機場造型方面她選擇了夏姿絲光立領金褐色長風衣，俐落不失典雅風範，內搭2024春夏漢麻系列白色套裝，點綴上與法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello合作的開版圖騰，外長內短的比例，輕輕鬆鬆營造出下衣失蹤氛圍，一雙美腿相當吸睛。

▲▼ 林心如 。（圖／品牌提供）

▲ 林心如PO文，連楊謹華也回應「美」 。（圖／林心如IG截圖）

林心如也不忘拎著SC皮革拼接鋪棉雲朵包，搭配白色短靴相呼應，深邃大眼對著鏡頭放電，並以側身出鏡燦笑一波，整體狀態相當凍齡。林心如則親自在IG PO出機場擺拍美照，連楊謹華也回應「美」，可見兩人好交情。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖出發巴黎工作，機場造型來自peter wu2024春夏新品 。（圖／品牌提供）

近年來值得被關注的台灣設計不少，旅法台裔設計師peter 2017年在巴黎成立設計師品牌peter wu，擅長以標誌性的無性別設計融合自由廓形，打造內斂而自由的時髦品味，成為許多名人的愛牌。最近男星陳柏霖便身穿peter wu 2024春夏新品現身機場，詮釋Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣，與同材質的直筒西裝褲疊搭，獨特絲絨材質在暗夜中產生光澤，也不忘對著鏡頭擺出帥氣姿勢，完全就是舒適又帥氣的旅行穿搭範本。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲sunrise長版風衣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎, 林心如, 陳柏霖, 夏姿, 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

保溫杯就是快煮壺　不佔空間熱飲隨時喝 一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白 4款「貓眼美甲」提案！流星感折射不挑人、精巧愛心風靡日韓IG 梅西與周杰倫撞勞力士彩虹錶　市場行情上看千萬元 超準！「將雙手握起」從大拇指姿勢秒測你的「真實性格」 總覺得累想完全放鬆　用一方法在家就能辦到 巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面