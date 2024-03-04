林心如曬長腿辣照「楊謹華也喊美」　洩凍齡狀態飛巴黎看夏姿秀

記者鮑璿安／綜合報導

台灣品牌夏姿・陳SHIATZY CHEN征戰巴黎時裝周多年，為迎接4日晚間登場的秋冬大秀，女星林心如已經啟程前往巴黎，她被捕捉到身穿新中式長風衣搭配雲朵包現身機場，準備帶來更加精彩的看秀造型。





▲林心如出發巴黎看秀，身穿夏姿絲光立領金褐色長風衣 。（圖／品牌提供）

林心如深夜出發巴黎，機場造型方面她選擇了夏姿絲光立領金褐色長風衣，俐落不失典雅風範，內搭2024春夏漢麻系列白色套裝，點綴上與法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello合作的開版圖騰，外長內短的比例，輕輕鬆鬆營造出下衣失蹤氛圍，一雙美腿相當吸睛。





▲ 林心如PO文，連楊謹華也回應「美」 。（圖／林心如IG截圖）

林心如也不忘拎著SC皮革拼接鋪棉雲朵包，搭配白色短靴相呼應，深邃大眼對著鏡頭放電，並以側身出鏡燦笑一波，整體狀態相當凍齡。林心如則親自在IG PO出機場擺拍美照，連楊謹華也回應「美」，可見兩人好交情。

▲陳柏霖出發巴黎工作，機場造型來自peter wu2024春夏新品 。（圖／品牌提供）

近年來值得被關注的台灣設計不少，旅法台裔設計師peter 2017年在巴黎成立設計師品牌peter wu，擅長以標誌性的無性別設計融合自由廓形，打造內斂而自由的時髦品味，成為許多名人的愛牌。最近男星陳柏霖便身穿peter wu 2024春夏新品現身機場，詮釋Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣，與同材質的直筒西裝褲疊搭，獨特絲絨材質在暗夜中產生光澤，也不忘對著鏡頭擺出帥氣姿勢，完全就是舒適又帥氣的旅行穿搭範本。

▲sunrise長版風衣。（圖／品牌提供）