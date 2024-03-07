精緻女生出國必備法寶！蒸氣眼罩增加儀式感　旅行壓縮袋最實用

實習記者施至真／綜合報導

整理行李絕對是一門大學問，除了節省空間和重量外，也要戴上保養及舒緩鎮定肌膚的法寶，今天盤點了5個精緻女生出國必備的法寶，從內到外都能輕鬆被照顧，讓各位水美眉擁有更好的旅行體驗。

＃面膜

出國難免會因為氣候不同、時差等因素，讓膚況不比在家時來得好，為了讓肌膚保持水潤、上妝服貼不卡粉，一定要戴上面膜！回到飯店休息後，敷上一片，不只舒壓放鬆，也能讓因為氣候變換而乾燥的肌膚起死回生，恢復彈潤。

▲時差、氣候差異讓膚況不好，使用面膜讓肌膚恢復彈潤。（圖／翻攝嘉丹妮爾官網）



＃蒸氣眼罩

出去玩最怕睡眠不足，導致眼睛腫泡，或因為吃過於重口味而水腫，不妨試試看戴上蒸氣眼罩，舒緩眼部與眼周肌膚，將平日生活及旅遊累積的疲倦徹底釋放，搭上每一款蒸氣眼罩不同香氛，幫助放鬆更好眠！

▲拍照最怕腫泡眼，先用蒸氣眼罩消腫。



＃衣物壓縮袋

相信女性不分年齡，只要出國看到便宜好買的東西，都會忍不住花錢購買，畢竟衣物、鞋帽、包包到彩妝品永遠不嫌多，為了能夠裝下更多戰利品，行李箱寸土寸金的空間絕對是能省則省，那麼衣物壓縮袋肯定能幫你節省不少空間。

▲衣物壓縮袋為行李增加更多空間。（圖／翻攝小紅書@簡憶家居）



＃保養品小樣

除了節省行李空間，行李重量也不宜太重，將平時購買保養品的小樣帶去旅遊，不僅不怕佔空間、重量，一次性包裝更不怕保養品外露，實在太方便啦。

▲出國保養品改帶小樣，不怕過重或液體外露。（圖／翻攝小紅書@一二壹）



＃免洗內褲

相信不少女生一定好好奇為什麼要帶免洗內褲吧，旅程中不一定能洗衣服，即使是手洗內衣褲，也不一定有時間晾乾，然而幾天不洗反而容易滋生細菌，而女生敏感的私密處也容易感染。帶上免洗內褲除了方便之外，也相對衛生許多。

▲使用免洗內褲，照顧私密處更安心。（圖／翻攝lativ官網）