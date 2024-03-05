說・流行／「Balenciaga版Kelly」新Rodeo包登場！　解析必買理由

記者鮑璿安／綜合報導

2024流行包款再加一枚，BALENCIAGA最新誕生的RODEO 包款話題度滿滿，憑著鬆軟廓形散發隨性高級感，更被封為是「巴黎世家式Kelly」，為美學實施減法依然打造了印象深刻的外觀，《ET FASHION》就來揭曉設計細節和必買理由。

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。





▲Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造 。（圖／品牌提供）





▲RODEO 中款，NT$ 161,000.jpg 。（圖／品牌提供）





▲RODEO LARGE HANDBAG USED EFFECT WITH CHARMS ，NT$ 329,000。（圖／品牌提供）



作為大尺寸包款，Rodeo 無論是容量或是設計感都值得關注，袋內寬敞雙隔層以手套專用級別的羔羊皮作襯裡；背面配有則配有兩個平行的連體口袋。本季 Rodeo 包款推出小型、中型與大型皮革款，黑白灰三種配色，可搭配金色或銀色金屬件。另有配備各種飾品的珍藏版，包括一面皮革鑲邊愛心型鏡、一組心形安全鉤、一條鎖鑰鏈飾、紀念品式吊飾與 Balenciaga 皮革吊牌，打造搶眼的時髦日常造型。

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DIOR LADY D-SIRE 包款設計理念



▲Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計 。（圖／品牌官網）

DIOR Lady D-Sire包款初次露面在 2024 春夏時裝秀上，其靈感源自LADY DIOR經典優雅的設計，重新詮釋其簡潔有力的建築線條，上手觸感則更加柔軟舒適。Lady D-Sire標誌性的細節則是以黑色皺紋小牛皮搭配品牌精髓 Macrocannage 大籐格紋縫線，輔以同色系極啞光金屬 D.I.O.R. 吊飾為包款增添靈動感，配上粗肩帶打造斜背、手提多功能性，同時還有顆粒 Taurillon 皮革版本，可加上具象徵意義的徽章裝飾，塑造個人風格。





▲ 趙露思出鏡Versace2024春夏系列形象照 。（圖／品牌提供）

趙露思出鏡Versace2024春夏系列形象照，首套造型她選擇飾以璀璨細節的緞面迷你連身裙，剪裁流暢細緻，全白造型中融入蝴蝶結髮飾、花卉絲襪等配件相呼應，甜美之中帶點叛逆，妝容則搭配拉長上揚的眼線，眼神格外有殺氣。手提本季主打新款細長廓形的Medusa '95手提包，大膽而性感的裝扮令人耳目一新。





▲趙露思穿著夏季格紋粗花呢裁剪夾克下配牛仔工裝褲。（圖／品牌提供）