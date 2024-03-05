你累了嗎？LANEIGE最新晚安面膜專治疲憊肌、AVEDA精華油有效紓解壓力

▲利用晚間保養充電，讓身心內外皆美。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓緊張生活，情緒壓力也一波波席捲而來，如何在生活中與壓力共處，是維持身心健康的唯一方法。在 2023 全球情緒調查中發現，就算經歷大量負向經驗，人們依舊能擁有高度的正向情緒，其中的關鍵就在於獲得了「更好的休息」，盤點能讓身心放鬆舒緩的晚安保養，幫新的一天充飽滿滿電力。

▲LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭，65g，570元。

揉合薰衣草精萃、洋甘菊精油與橙花精油等美好成分，幫助舒緩壓力，每塊按摩芭中每 5 克含有 122 毫克的鎂，對於助眠很有感，建議可在睡前使用，加強按摩痠痛的重點部位。

▲LANEIGE

獨家研發牡丹膠原蛋白複合物TM，有效幫肌膚補氧、提升彈性，幫助維持澎澎好命感，肌膚煥發光采。清新淡雅的牡丹香氣，搭配綿密雪酪般的滑順質地，睡前使用感受放鬆舒緩，隔日可感受肌膚有如嬰兒般的澎潤光澤。

▲AVEDA 寧 · 紓壓護理精華油，50ml，1680元。

全新身體保養-寧 · 紓壓系列，融合有機認證薰衣草、醒目薰衣草、快樂鼠尾草的植物香氣，不僅聞起來舒服，更是經科學實證，能真正紓緩壓力的功能性紓壓純香。調和有機認證向日葵種籽油、有機認證荷荷巴油等細緻油質，好吸收不厚重。適合用於睡前按摩身體，柔嫩肌膚並幫助入眠，也能適合用於泡澡紓壓，是壓力族群最不可或缺的居家保養選擇。