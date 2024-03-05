修杰楷變運動魔人許41歲生日願望　吳映潔躲不掉「沒辦法拒絕」

記者鮑璿安／台北報導

adidas經典SUPERNOVA跑鞋再進化，今5日邀請修杰楷、鬼鬼（吳映潔）搶先示範，兩人聊起跑鞋可說是有備而來，修杰楷身為運動狂，更當場許願要挑戰完成一場42公里的全馬，現場邀約鬼鬼一起訓練，讓她笑說很難拒絕。

▲修杰楷（左）、吳映潔演繹adidas經典SUPERNOVA跑鞋。（圖／記者黃克翔攝）

鬼鬼透露自己最近才迷上戶外跑步，還算是新手，最近開始維持一周3次、每次約45分鐘的跑步頻率，而她則認為入手一雙性能極佳的跑鞋非常重要，自己尤其注重回彈性、舒適度和外觀，也大讚SUPERNOVA獨特的枕型設計，可以如枕頭般包覆腳踝，強化支撐性。由於過年吃太多，鬼鬼計劃進行每個月斷食2天的挑戰，有點像是降低腸道的負擔，促進身體自我修復和排毒。

▲修杰楷揪吳映潔參加馬拉松。（圖／記者黃克翔攝）

修杰楷則把跑步當成生活中很重要的一部分，明6日即將迎來41歲生日的他更說：「我的生日願望是希望今年可以完成全馬42K！」甚至現場邀約鬼鬼一同完成，鬼鬼笑說修杰楷是魔鬼教練，「他（修杰楷）不是罵人的類型，是鼓勵型，會說『你可以進步』，這種更可怕完全沒辦法拒絕」。





▲adidas經典SUPERNOVA跑鞋搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底，打造SUPERNOVA RISE 。（圖／品牌提供）

adidas搭載全新DREAMSTRIKE+泡棉中底，打造SUPERNOVA RISE及SUPERNOVA STRIDE兩大鞋款，SUPERNOVA則是首度採用DREAMSTRIKE+中底科技，其研發靈感來自ADIZERO系列採用的LIGHTSTRIKE PRO中底，泡棉密度、後跟枕型設計帶來兼具柔彈與支撐性的絕佳舒適腳感。SUPERNOVA RISE在全掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，並搭載SUPPORT RODS人體工學仿爪型結構。

▲SUPERNOVA STRIDE在前掌採用DREAMSTRIKE+中底科技，搭配EVA中底增加鞋款的滾動流暢性 。（圖／品牌提供）

即日起至3/18，凡購買SUPERNOVA RISE或SUPERNOVA STRIDE鞋款即享21天鑑賞期，也加碼《SUPERNOVA超越舒適全台巡迴試跑》，招募全台跑者參加。

▲HOKA全新Mach 6鞋款回彈與推進感提升 。（圖／品牌提供）



同時，另一款話題性跑鞋登場，HOKA全新Mach 6鞋款在回彈與推進感上卓越提升，搭配更好操控的靈巧性，中底配置全新SCF超臨界泡棉科技，大幅提升回彈力與耐用度，鞋面採用緹花網布，並加強重點區域透氣度，創造貼合的舒適度。