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必搶神級氣墊新品！升級「小金磚」霧光妝感美翻　蘭芝蝴蝶餅小方塊超萌

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

氣墊粉餅是許多女生手邊不能沒有底妝的神隊友，不僅上妝簡單，還能隨身攜帶任何時間補妝都方便。最近就有幾款兼具高人氣和好口碑的神級氣墊粉餅，紛紛推出升級版和限定包裝，像是Pony Effect長年熱賣的經典「小金磚」升級版，粉體更薄更服貼，妝效也變成時下正流行的霧光感；而蘭芝「小方塊」則是推出超可愛限定版，奶油色外盒搭配蝴蝶餅、杯子蛋糕等烘焙圖騰，讓人一看就被萌翻。

▲▼ 神級氣墊新品 。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅 升級版，SPF40/PA++，15g x 2，NT$1,380。

在網上擁有超高人氣和好口碑的PONY EFFECT「小金磚」絕對持久無瑕氣墊粉餅推出全新升級版了！不僅粉體升級為專利微米遮瑕粉體，保留修片級遮瑕力但更輕薄貼膚，快速隱形毛孔、斑點等瑕疵，也不怕顯紋卡粉；同時加入更多植萃保濕成分，幫助長效控油鎖水、抗暗沉，輕鬆擁有精緻無瑕的柔霧光妝感，就連防曬係數也升級至SPF40/PA++，防護力更強，加上防水抗汗的持妝力，根本瑕疵皮美肌神器。

▲▼ 神級氣墊新品 。（圖／品牌提供）

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅 高訂菱格版，NT$3,180。

一推出就被狂讚「最美氣墊」的YSL皮革氣墊粉餅，不僅無瑕持妝的柔霧透亮妝感備受推崇，時髦精緻外型也是讓許多人愛不釋手的原因。今年3月YSL為恆久完美霧光氣墊粉餅換上全新柔軟菱格訂製外衣，搭配上奢華經典的CASSANDRE LOGO，猶如一顆掌中的迷你「It Bag」，隨時拿出來補妝都超時尚。

▲▼ 神級氣墊新品 。（圖／品牌提供）

▲▼ 神級氣墊新品 。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE NEO形塑霧感氣墊EX NEO BAKERY烘焙限定版，SPF46/PA++，15g x 2，NT$1,500。

有著可愛薄荷綠方塊外型、被暱稱為「小薄荷」的NEO形塑霧感氣墊，以高遮瑕、控油強的清爽微霧光妝感受到不少人喜愛，今年3月以70年代美式鄉村風格為靈感，將復古風格注入現代潮流元素重新演繹，推出「BAKERY烘焙限定版」。氣墊外盒結合70年代家居皆以米色、奶油白為主的風格，圖案則以現代美式街頭必吃的國民烘焙美食：蝴蝶餅、杯子蛋糕及法式可頌為點綴，就連內裡氣墊蕊上還有著蝴蝶餅的浮印圖案，可愛到不行。

「BAKERY烘焙限定版」推出2款最熱賣色號：21明亮及23自然，並特別採用「驚喜盲盒」的方式開賣，將蝴蝶餅、杯子蛋糕及法式可頌3款款式隨機放於包裝盒中，購買拆開才會驚喜發現拿到的款式，讓你在開箱時還多了一點小趣味。

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美妝, 彩妝, 底妝, 氣墊, 氣墊粉餅, 新品, 蘭芝, LANEIGE, YSL, Pony Effect, 小金磚, 小方塊, 皮革氣墊

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