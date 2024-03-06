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巴黎時裝周／林心如、莫文蔚逆齡比美！　夏姿刺繡墨蘭花中西融合

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記者鮑璿安／台北報導

巴黎時裝周上的東方美學代表，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳發表最新2024/2025秋冬系列「墨沫」，創意總監王陳彩霞將刺繡圖騰打造出「墨蘭花」意向，致敬東方傳統書寫文化。林心如、港星莫文蔚也現身秀場力挺夏姿，兩人都發揮出超強的凍齡狀態。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲林心如（右）與夏姿創意總監王陳彩霞 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲莫文蔚。（圖／品牌提供）

林心如時隔多年再次來到巴黎時裝周，她身穿最新2024早秋系列當代彩帨黑西裝外套現身秀場，融入西方領帶率性之氣息，下身配以立體黑玫瑰拼接流蘇網紗半裙。而莫文蔚以率性灑脫的金蔥軟呢黑西裝短褲套裝驚喜登場，內搭黑色吊帶背心，以正裝和休閒混搭出性感魅力。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿本季從書寫文化的「文房四寶」當中汲取靈感 。（圖／品牌提供）

夏姿選址於熟悉的東京宮（Palais de Tokyo）揭開秋冬系列序幕，本季從書寫文化的「文房四寶」當中汲取靈感，起以墨條，後研磨墨，觀看墨染如雨、如川、如海，濃淡的無邊延伸，各種關於墨的表現形式流淌在服裝中。62款服裝大多為黑色調，品牌將引以為傲的刺繡功底化作毛筆般來回穿梭，貫穿黑戧金色紗線，表現出力道猶存的刷墨層次，更為中式刺繡添上西式的緞帶、流蘇，無不體現中西結合的力量和美感。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲墨痕結合刺繡綻放力與美。（圖／品牌提供）

60年代西式套裝剪裁重現，遇上「花中花」、「墨蘭花」刺繡，成為本季標誌性的搭配，透過夏姿經典「逗號跟鞋」配以金屬六角窗花鞋頭、搭載墨蘭花玉石玉鐲包袋，造型別緻吸睛，一一堆疊。

► 巴黎時裝周／穿防塵袋、膠帶纏滿身　BALENCIAGA荒誕幽默定義奢華

關鍵字：

夏姿・陳, SHIATZYCHEN, 巴黎時裝周, 林心如, 莫文蔚, 秋冬, 墨染

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