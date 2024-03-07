fb ig video ETtoday search mobile

天生濫好人星座Top 3！　第一名根本不懂拒絕搞得雙方都尷尬

>

▲濫好人星座 Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn ig）

▲濫好人星座 Top 3 。（示意圖／翻攝自tvn ig）

記者鮑璿安／綜合報導

拒絕通常是一種藝術，無論在感情或是工作中都一樣，要能夠清楚表達自己的看法又不傷人，很少有人能辦到，更有人為了顧全大局往往犧牲自己的利益，以下就公開「不懂得拒絕星座Top 3 」，他們的真實想法或許只有自己明白！

Top 3 雙魚座

雙魚座往往屬於優柔寡斷的類型，他們通常非常敏感和體貼，希望在人際關係中保持和諧，避免衝突和傷害到他人。但越是不想開口拒絕，越會把場面搞僵，甚至寧願犧牲自己的需求來滿足他人，如此迴避、含糊不清的態度，讓雙方都不愉快了。

Top 2 處女座

處女座秉持完美主義的處事態度，處處關注細節，誰都不想得罪，但偏偏又希望所有事情都能夠按照他們的期望和標準進行，為求大局總是妥協到最後一刻才開口，處女寧可花費很多時間和精力，去尋找一種委婉而周全的方式來表達他們的訴求，以避免傷害他人的感情。

Top 1 天秤座

天秤座追求和平與和諧，喜歡待在舒適圈內不做任何改變，哪怕內心有別的想法出現，天秤通常傾向於妥協和折衷，以確保所有人都感到滿意。而且嘴軟心更軟，基本上他人開口請求或是放低姿態，天秤就會默默答應，完全是典型的濫好人，容易被情緒勒索，這點要特別注意。

 ►超倔強「死要面子」星座Top 3 ！第一名太在意他人眼光　讓自己活受罪

關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 處女座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

「一輩子不缺錢」星座Top 3 ！第一名永遠光鮮亮麗　越老越好命

安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心

安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

營養師曝「腎結石高風險」4人群！　加碼預防結石4大飲食秘訣 日本掀起「動物眼線」熱潮！小狗萌眼、性感貓眼一次學會 第一眼看到狼還是床？測試你的直性子程度 邵雨薇攜吳卓源秀美腿看GUCCI展！自曝「相機富翁」吳慷仁送的最貴 天生濫好人星座Top 3！　第一名根本不懂拒絕搞得雙方都尷尬 巴黎時裝周／Jennie穿火辣黑裙、布萊德彼特驚喜出鏡！CHANEL爆款包揭曉 8種舉動代表他是好男人　好好跟他談戀愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面