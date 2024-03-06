安格斯12星座一周運勢3／4-3／10　天秤桃花滿滿、巨蟹朋友放寬心

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20



儘管眾行星暫時維持各自行運位置，不過火星與水星形成有趣的角度，近期牡羊座得注意感情上的情緒控管，已有另一半的情人間互動剪不斷理還亂，容易為彼此帶來負面影響，還可能牽連到工作及生活的其它面向，建議兩人溝通時務必就事論事，避免模糊焦點的情緒爭吵。單身者此時透過朋友牽線，有機會出現脫單曙光。

金牛 4.21~5.20



新的月份金牛最重要的就是得試著突破限制、擴大人際的格局。過於礙於自己的某些原則和堅持，以至人際關係上若即若離，想要贏得更多讚許的眼光和掌聲，就不要擔心那些負面評價，先提升自己的心理素質，自然能笑看所有批評聲浪！感情關係凶中帶吉，在爭執爭吵、風風雨雨中，也許長出更堅強不移的關係與默契。

雙子 5.21~6.20



行星走到一個風平浪靜的狀態，也讓這周雙子表現平步青雲，其中金星9宮，意味著溫馨、貼心的互動會是這周運勢提升的關鍵。特別是那些有心儀目標卻還沒有展開行動的人，千萬別因心急搞砸好不容易萌芽的好感度，穩住陣腳，擬定策略再出擊！有情人者面對感情的態度要保持親切與尊重，多花點時間培養感情吧！

巨蟹 6.21~7.21



就算不想去計較，但巨蟹座就是帶有玻璃心的特質，近期對一些人事物顯得特別的敏感多疑，千萬別因一句無心之話而氣得睡不著，只有放下脆弱的負面心情、放寬心才能讓你更自在！感情上已有對象且交往穩定的人將有下一步的計劃，早早布局未來才不會手忙腳亂；至於單身者想要脫單一時間並不容易，不妨順其自然。

獅子 7.22~8.22



近期獅子座可說是催足了馬力投注在你所熱衷的事物上，特別是工作或是讀書，抓緊時刻就將面臨運勢的翻轉，此時感情有機會大大躍進，有情人的可主動安排和對方一起分享的機會，藉由共同進行的事情讓親密關係更上一層樓。至於單身者近期適合和朋友相處，可以在社交活動中拓展人際關係，並且發揮自身的魅力開發志同道合的人脈。

處女 8.23~9.22



就算是迎來壓力山大的煩惱，處女座更需要練習的，是把工作紛擾和私人生活分開，下了班就該回歸輕鬆，別把不佳的情緒轉嫁到無辜的家人身上，避免負能量持續的循環。已經有情人的處女座，凡事退一步海闊天空，可別用牛脾氣去硬碰硬，單身者其實並不需要太糾結於細節，如果有了在意的對象，可以大方一點釋出善意。

天秤 9.23~10.22



第五愛情宮位多了閃閃發亮的金星坐陣，近期的你氣色大好，走到哪都能接獲旁人豔羨的眼光，可說是桃花滿滿的日子，此時已經有穩定對象的，雙方發展可望更上一層樓，不過某些規劃是需要雙方一起努力的，務必釐清兩人的方向和目標是否一致！至於單身者，有機會結識意中人，周休假日期間是彼此感情運的高峰。

天蠍 10.23~11.22



愈是忙碌的日子，愈別忽略了身旁注意你、關心你的人！這周金星帶來了有利的消息，特別是人際上的強運將可能為你碰撞出甜美新滋味，主動且體貼地把朋友的問題當成自己的問題來解決，你將能從中領會更多！單身蠍愛情運勢提升，要懂得借力使力才不會枉費緣分。交往中的勿讓冷漠成為阻斷雙方感情的殺手！

射手 11.23~12.21



別老是為感情動態感到一籌莫展，這周射手更適合把生活重心擺在家庭，與最親近的親人能打開心結重拾往日暖心的互動，而人際關係是這段期間的支持力量，不論在工作或是生活上，朋友的提點都能解開困惑，是你不可多得的人生導師！感情小有起落，單身者某些機緣就藏在你的朋友圈中，與其千里迢迢尋找，不如就近等待。

摩羯 12.22~1.19



摩羯晦暗不明的情感變化，隨著星盤有愈來愈穩定的趨勢，你的自信和特質能愈來愈自然的展現在眾人面前，也終於不用老是唯唯諾諾刻意降低自己的存在感，能找到與人自在相處的新平衡。單身者的感情有望谷底翻身，一旦有了開頭就會非常迅速而且積極的進展，而已經有情人的摩羯，春天會是緩步中更進一步的好時機。

水瓶 1.20~2.18



金星守護本命宮走入最後一周，所有單身水瓶寶寶可千萬要把握這段好感度倍增的時期，設法拓展人際圈，可以自己爭取更多緣分，錯過這個初春的桃花潮，就要等到下半年囉！至於有對象者，理性之外也需要更有溫度的包容，建議你別過度疾言厲色的對待情人，感情其實並沒有對錯輸贏，多點包容就能有更多美好。

雙魚 2.19~3.20



水一般柔軟又細膩的雙魚座，這周適合收起玩心、留意人際，此時多贏得些別人的好感，將會為你帶來意料外的幸運。已經有情人的魚兒再忙也要陪情人喝杯咖啡，別因為繁忙的工作或課業而有讓感情漸行漸遠，在忙碌的同時也要能夠照顧到另一半的情緒才好。還沒有對象的人有機會在既有的人脈裡發展出一段更進一步的感情。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《美麗佳人》2024三月星座運勢：雙子新戀情在下旬確立關係，水瓶正視遠距戀情的問題



● 12星座「私下缺點」大公開！天秤過於迎合他人、雙子容易三心二意