唐吉訶德進不去日本百貨　在台卻成秘密武器

▲唐吉訶德高雄大立店去年12月登場，是其品牌在台最大店，有千坪以上規模。（圖／堂吉訶德、大立百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在日本受到大量觀光客喜愛的堂吉訶德，以醒目的看板與挖寶特色，總讓逛店的人流連忘返，2021年正式登台在西門町開設一號店，也吸引大批朝聖熱潮，至今在台已有5間店舖，然而百貨資深招商人士表示，唐吉訶德在台灣已經佈局進駐各地百貨賣場，而在日本當地，即便唐吉訶德可以帶進大量來客，一般百貨仍不會考慮。

台灣唐吉訶德DON DON DONKI西門一號店在2021年1月開幕，當時適逢疫情期間吸引大量民眾朝聖，感受一下類日本的空氣，當時連凌晨營業時間都要排隊入場，人氣爆棚，2023年在台灣開設的三號店，亦首度進駐百貨賣場Citylink南港，被看作是即將大舉進駐百貨的起點，果不其然在下半年一連在台中老虎城、高雄大立連開兩店。

▲台灣唐吉訶德2021年在西門的一號店開幕，吸引誇張排隊人潮。（圖／記者林敬旻攝）

其中位於高雄大立的最新店，規模還達到千坪，即便已開幕幾個月，在熱門時段與春節期間，在百貨廣場前還是有滿滿等著進店的人潮，被網友看成是復活該商圈的秘密武器。

▲唐吉訶德高雄大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

不過即便在日本、台灣2地，唐吉訶德都有不少死忠粉，人氣也都相當旺，「但對日本百貨而言，唐吉訶德不會是招商選項」在百貨業界有20多年招商經驗的高層表示：「因為這樣的店，對日本百貨業者而言太『接地氣』了。」

在日本，百貨公司是一個多樣化的商場，可以提供消費者一站購足的服務，而且重點在於，其內部販售的商品都是精挑細選、品質優良的產品，是一種引領時下話題的角色，對業者而言，販售的商品與進駐的店舖，就代表賣場的「品味」與「形象」。

而唐吉訶德的原始概念是「小偷市場」，創辦人安田隆夫在東京西荻窪開了間什麼都賣的雜貨店，店鋪只有18坪，為了在有限空間陳列最多商品，跟一般窗明几淨的日本商店不同，貨架上掛滿商品，還有許多手寫廣告海報說明商品資訊，沒想到顧客反而感覺就像來「挖寶」，反而成為店面的風格。

▲手寫牌跟凌亂的誇張陳列，是唐吉訶德的招牌風格。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，安田最初四處搜集次級商品、絕版貨以低價方式販售的方式，直到現在因通路上的優勢，大量進貨壓低價格，讓產品面極為豐富，從零食、衛生紙、清酒、LV名牌包、免治馬桶等家電用品，一間店超過4萬種品項，讓客人逛好逛滿，低價的意象也深植人心。而這樣的特色，也與百貨通路的概念大相徑庭，所以在日本，百貨公司不會看到唐吉訶德的招牌。

▲唐吉訶德Citylink南港台灣三號店在去年中開幕，也開啟進駐台灣百貨賣場的模式。（圖／記者黃克翔攝）

然而台灣市場目前面臨「賣場太多」的情況，許多業界人士都異口同聲表示，賣場真的太多了，尤其是台北市的密度更是誇張，連帶造成招商的困難，以往品牌要進百貨都不得其門而入，現在情況慢慢反轉，當然知名百貨仍是強勢通路，不過因商圈轉移造成人潮銳減，或是其他社區型賣場則急欲知名品牌加持，也成為唐吉訶德很好的切入點。