林柏宏關心修杰楷、王柏傑「注意安全」　情人節化身暖男送包

記者鮑璿安／台北報導

美國時尚品牌kate spade發表2024春夏新品，今6日邀請林柏宏擔任活動嘉賓，對於今晨傳出好友修杰楷與王柏傑在KTV與人發生口角，林柏宏因在台劇《此時此刻》與修杰楷有合作，不免被問到此事，林柏宏則說，「希望大家注意安全，我也不方便再回應什麼」。

▲ 林柏宏穿上棒球外套搭配Tee Time 3D高爾夫球型斜挎包 。（圖／品牌提供）

林柏宏受邀演繹品牌新品，這次穿上棒球外套搭配Tee Time 3D高爾夫球型斜挎包，他認為包款將高爾夫球場的綠色草皮，結合小白球的設計靈感十分有趣，「水瓶座就是古靈精怪，比較新奇的設計就會想來背上身看看」，他還說自己看上一款青蛙包，雖然尺寸迷你，但是可以放愛犬「水哥」的零食，也透露自己外出包包中一定會帶上潤唇膏、小瓶的香水以及狗狗撿便袋。

▲林柏宏喜歡造型可愛的青蛙包。（圖／品牌提供）

3月14日白色情人節將至，計劃如何度過？林柏宏不改暖男本色表示，「我會買包包，送給身邊喜歡kate spade的朋友們」，貼心行徑讓人超羨慕。

▲kate spade 全新2024春季系列呈現女性氣質和愉快活力 。（圖／品牌提供）

▲全新Tee Time 。（圖／品牌提供）

▲Lily青蛙造型包款 。（圖／品牌提供）

kate spade 全新2024春季系列呈現女性氣質和愉快活力，推出全新Tee Time、Lily、Dakota與Double Up手袋，以充滿夏季情懷的竹藤編織打造Tee Time 3D風車手提包；更有青蛙為靈感的Lily系列手袋，結合柳條編織與光滑漆皮和珍珠異材質，創造童趣繽紛感受。喜愛簡潔風格的民眾，則可以選擇Dakota手袋系列，以紐約標誌性的建築物廓形遇上哈密瓜色與代表活力的kate spade專屬綠，滿足造型需求。

▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

同時，丹麥設計師品牌GANNI 全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，也特別合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾，打造「早安台北限定T恤」，以兩隻獵豹俏皮結合台灣特色珍珠奶茶飲品，標榜全球唯一、限量販售，童趣又寫實的模樣非常值得收藏。