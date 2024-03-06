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日本掀起「動物眼線」熱潮！小狗萌眼、性感貓眼一次學會

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▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

▲眼線能瞬間改變臉部印象。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

還在畫一成不變的眼線嗎？日系眼線專家KISSME提出利用眼線筆和眼線膠相互搭配，就可輕鬆變化出不同眼型，無論是小狗的圓圓無辜眼又或是小貓的橫長性感眼，簡單步驟就可完成。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

#溫馴小狗眼

靈巧的犬系眼妝的重點於微微下垂的圓潤眼型，以眼線膠筆順著眼型至眼尾弧度自然下垂，讓眼型重心移至眼尾，挑選咖啡色能自然融合亞洲人的棕色瞳孔，讓眼妝自然又乾淨；另外，色彩會著重在下眼影的部分，以大地色眼影加強下方眼中至眼尾，再微微打亮為眼下的亮點，打造自然可人的立體臥蠶妝。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

#純情兔寶寶眼

純情兔系眼妝強調圓滾滾的眼型，營造小白兔般的惹人憐愛感，加入粉嫩色系的眼影，整體呈現水汪汪玲瓏有緻的自然放電大眼。眼線液勾勒出上眼線的弧度，搭配拿鐵色眼線膠筆於眼尾稍微上揚讓眼神更可愛；兔系眼妝的另一重點為下眼瞼的搭配粉嫩系眼影創造圓潤感。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

#古靈精怪貓眼

流行已久的貓系眼妝重點在於勾勒出頭尾較尖的杏眼，使用眼線膠筆畫出完整的上眼線至眼尾，並沿著內眼線稍微延伸上揚，並填滿後方眼角的三角區域，整體眼型便有長而圓的效果。最後貓系強烈程度強化眼下眼影，些微的煙燻，並加強眼頭打亮，讓整體眼神更立體迷人。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

#御姊風範狐狸眼

狐系眼妝呈現出比貓系更為修長而圓弧的眼型，眼尾細長上挑，眼頭尖長。使用摩卡色眼線膠筆做為上眼線的打底，再以深棕色眼線液筆描繪眼尾俐落的細緻尖角；下眼線則選擇眼線膠筆於眼頭處至眼球中的位置打造開放的半框式眼線，眼神更為深邃而放大，最後再畫上飽滿自然的臥蠶就完成了。

眼彩單品推薦

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

▲KISSME 超！持久極細抗暈眼線液筆，#06裸杏棕。

▲MAYBELLINE 36H極限持久激細抗暈眼線液，#冷萃灰棕。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

▲KISSME 超！持久澎然心動3D打亮膠筆，#01亮膚粉。

▲▼動物眼線。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛奶萌7色眼影盤，#02 草莓兔兔。

關鍵字：

眼線, 眼妝, 眼影, 眼線筆, 眼線膠筆

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