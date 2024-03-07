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少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

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▲▼營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率 。（圖／Unsplash）

▲吃仙女餐減重， 復胖機率極高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要快點瘦，不少人選擇吃仙女餐減重，營養師程涵宇表示，吃仙女餐會「越減越難減」，不僅副作用多且隱藏危機，雖然初期快速瘦，但是後期體重復胖超多，更會拖累基礎代謝力，會讓減重大卡關。

營養師程涵宇分享，想要即刻變瘦，不少人嘗試仙女餐，就營養學來說，仙女餐又稱為「極低熱量飲食法」，超級嚴格控制熱量攝取，每天只吃800大卡甚至更低的熱量。

仙女餐內容大多是生菜沙拉、小黃瓜或燙青菜等，看起來容易執行且又瘦得快，但是在沒有專業醫療人員的指導建議下，初期的確瘦超快，但後期體重復胖超多，還會拖累基礎代謝讓之後的減肥更吃力。

營養師也列舉「仙女餐」減重缺點，瘦身前請務必了解，小心減重不成更傷身。

▲▼營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率 。（圖／Unsplash）

#副作用多

包括疲勞、噁心、便秘、脫水、低血糖、掉髮等狀況。

#降低基礎代謝率

這種極低熱量飲食法會瘦，但是如果沒有搭配運動，很容易造成肌肉流失，身體基礎代謝就跟著下降，研究發現，太低熱量的飲食法會「減少身體自己燃燒的卡路里高達23%」，會讓基礎代謝率掉超多，這也就是為什麼會有八成的人在回復飲食後又胖回來。

▲▼營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率 。（圖／Unsplash）

#復胖快

減肥最怕的就是復胖！也就是常聽到溜溜球效應，極低熱量減肥一開始效果快，因為減掉的大多都是水跟肌肉，但是當一段時間過去，身體的代償機制除了會降低基礎代謝率，將更多的熱量轉成脂肪儲存，當回復正常飲食的時候就很容易胖回來。

關鍵字：

仙女餐, 減重, 營養師, 危險, 副作用

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