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韓妞正夯「在飯店享受假期」　兩天一夜放鬆又變美

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情期間無法出國旅遊，韓國國內興起了一股호캉스潮流，近年來則延續此潮流更進一步發展成뷰캉스（Beauty+Vacance），這兩個詞是什麼意思？美容跟度假又有什麼關聯？一起看下去。

뷰캉스 是什麼？

若要提뷰캉스，要先從호캉스開始說起。호캉스是以호텔（hotel）的第一個字和度假바캉스（vacance）結合在一起的流行造字，也就是在飯店享受假期的意思。在疫情期間開始被熱烈討論及運用，除了非常時期無法出國旅遊外，也因為工作繁忙、假日短暫，即便是國內也無法到太遠的地方旅遊，但又不想待在家，在飯店享受設施、服務、飲食，簡單的度過兩天一夜成了熱門的旅遊模式。

▲首爾柏悅酒店。（圖／翻攝自IG@gladhotels_mapo）

也因此延伸出了很多類似的字，但都和度假相關，像是풀캉스是（pool）+호캉스、스캉스，是스위트홈（suite room）+호캉스，分別強調泳池飯店和套房的房型等。可以和家人朋友享受飯店的泳池和套房的大空間及服務。

▲飯店渡假 。（圖／翻攝自IG）

▲飯店提供的備品也是享受的一環。（圖／翻攝自IG@lottehotel_seoul）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而뷰캉스也是由호캉스延伸出來的字，是뷰티（Beauty）+캉스的組合。顧名思義就是將這趟享受飯店設施的小旅行，加上了美容的行程或體驗，像是水療SPA、做臉＆頭皮療程、瑜伽冥想、按摩等等身心靈體驗，全部都是飯店提供的服務，非常受到大家的喜愛，不只是韓國當地人，就連海外遊客也願意特別前往。在韓國飯店和美妝保養品牌都看見了這個趨勢，紛紛推出套裝行程，像是在飯店房間提供保養品旅行套組並搭配特別精心設計的療程，並以特惠價來吸引消費者。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▲首爾江南諾富特大使酒店。

▲首爾索菲特大使酒店及服務式公寓。

只要在IG上鍵入뷰캉스的關鍵字，就可以看到許多相關的分享，也能找到推出活動的飯店，像是首爾江南諾富特大使酒店、首爾索菲特大使酒店及服務式公寓、樂天酒店或麻浦格萊德酒店等等，就算沒有推出組合活動，也可以自己找尋有SPA、做臉服務的飯店，自己打造屬於自己的假日變美時光！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 뷰캉스, 美容, 渡假

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