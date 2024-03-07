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宋柏緯化身白馬王子搶逛班尼頓快閃店　李沐曬情人節繽紛穿搭

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記者鮑璿安／台北報導

義大利時尚品牌班尼頓（United Colors of Benetton）在台北101打造限定概念店《班尼頓奇幻花園》，今7日邀請新生代演員宋柏緯、李沐站台，因一同演出電影《我吃了那男孩一整年的早餐》而結下好交情，這次演繹春夏時節品牌標誌性的休閒穿搭，兩人雖然都未去過義大利，卻早已留下繽紛亮麗的印象。

▲▼《班尼頓奇幻花園》期間限定概念店開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋柏緯（左）、李沐出席《班尼頓奇幻花園》期間限定概念店開幕活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼班尼頓奇幻花園》期間限定概念店開幕-宋柏緯。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋柏緯演繹白色駿馬圖案的針織毛衣。（圖／記者黃克翔攝）

宋柏緯這次穿著馬圖騰針織上衣搭配經典牛仔褲，十足的白馬王子打扮，他很滿意今天的造型，認為馬很有穩重的感覺，更說收工後一定會帶走這款上衣，推薦可以當成情侶穿搭互相呼應。他自己對於時尚的定義則是要舒服自信，談及對品牌的第一印象，宋柏緯說，覺得簡約但是色彩豐富，雖然自己沒有去過義大利，但是早就認為那是世界時尚的指標。

▲▼ 李沐 宋柏緯 / 《班尼頓奇幻花園》期間限定概念店開幕-李沐。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 李沐 宋柏緯 / 《班尼頓奇幻花園》期間限定概念店開幕-李沐。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沐詮釋圖騰針織背心，造型俏皮吸睛。（圖／記者黃克翔攝）

而李沐詮釋2024主打的大麗花圖騰針織背心與短裙，造型俏皮吸睛，她第一次認識班尼頓是在兒時，當時奶奶幫她買了一件色彩鮮艷的外套，還因此拍了很多照片，從此就對品牌繽紛色調印象深刻。恰好3月14日白色情人節將至，她也推薦約會時可以穿著亮色系的針織衫進行搭配。

▲班尼頓 。（圖／品牌提供）

▲即日起至5月12日，《班尼頓奇幻花園》期間限定概念店帶來2024春夏設計 。（圖／品牌提供）

▲班尼頓 。（圖／品牌提供）

▲馬球系列擁有顯眼印花 。（圖／品牌提供）

來自義大利特里維素（Treviso）的休閒品牌班尼頓，以豐富多彩的條紋和圖案聞名，在創意總監Andrea Incontri操刀下，春夏打造出繽紛夢幻的《班尼頓奇幻花園》，重新詮釋的品牌經典針條紋與色彩、繁花簇錦及飽滿水果躍上針織系列；帶著皇家氣勢的馬球系列同樣是矚目品項，滿足日常多元穿搭。

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲ A.P. C. 遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲▼ A.P. C. 。（圖／品牌提供）

▲榛果咖色半月包、經典Logo托特包 。（圖／品牌提供）

同時法國品牌A.P. C. 首度登台，遠東 Sogo 百貨台北復興館專門店以天然的橡木板以及中性色調營造溫潤質感，店內也跟上春夏時節腳步，提供日常休閒的丹寧系列、榛果咖色半月包、經典Logo托特包等，同時呈現當季男女服飾，讓時尚迷零時差入手最新款。

關鍵字：

李沐, 班尼頓, 宋柏緯, 台北101, 義大利

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