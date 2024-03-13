《沙丘2》千黛亞6招練出螞蟻腰！自製「米沙拉」、讓運動變成樂趣

文／妞新聞

《沙丘：第二部》（Dune: Part Two）於2月28日上映，相距2021年9月至今，相信不少粉絲相當期待續集劇情，以及劇內的視覺和聽覺享受。電影中核心成員之一的千黛亞（Zendaya），日前跟隨團隊出席英國倫敦的首映禮，並以充滿未來感的性感戰士打扮，吸引大量目光和關注。現年27歲的千黛亞，擁有羨煞旁人的身材，在不同的電影中盡展魅力。作為演員的她，亦非常注重身材管理，以下整理出其6個保養法，以練出漏斗腰和蜜桃臀。

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千黛亞自2009年出道，參與迪士尼電視劇《舞動青春》（Shake It Up）因而大獲好評。近年她更憑《蜘蛛人》系列、《高校十八禁》（Euphoria）和《沙丘》等，獲得大量關注，早前出席《沙丘2》的倫敦首映時，她更穿已故設計師Thierry Mugler在1995年的秋冬高訂，搭配Bvlgari高級珠寶頸鏈，展現出時尚性感魅力。千黛亞身高約有178公分，體重一直維持57公斤，其姣好身材連女生們也大表羨慕，曾獲選「2021年全球最性感女星」，到底她是如何保養身材的呢？

《沙丘2》千黛亞減肥瘦身秘訣

1.素食健康人生

雖然千黛亞常因工作不定時的關係，將零食代替正餐，又喜愛吃雪糕等。但她在9歲時起，便是位素食主義者，並非為控制卡路里，而是因喜愛動物，故選擇不吃肉，不過中間她仍會吃少量奶製品。雖然不是出於原意，但素食同時間接助千黛亞維持身材，當中蔬菜富含纖維，可控制食慾和增加飽腹感，使身體更加健康。

2.自製米沙拉

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喜歡零食的千黛亞，在煮食方面更花心思，讓自己吃得較健康。她在夏天的時候，通常會煮米沙拉來吃，讓自己多吃蔬菜，也會帶去野餐和烤肉，以避免在聚餐中，攝取過多的馬鈴薯或碳水化合物。米沙拉一般都是將煮熟的健康米飯，拌以色彩繽紛的蔬菜、瓜類和調味等，以增加飽腹感覺。

3.戒吃泡麵

▲千黛亞曾經是泡麵粉絲。（圖／翻攝自IG@zendaya，下同）

曾經是泡麵粉絲的千黛亞，早前因瞭解到泡麵內有雞粉等人工調味料及雞肉，因此作為素食主義的她決心戒掉。由於泡麵是加工食物，在製作過程中已被減去不少營養，加上油炸和調味的關係，因此戒掉的話，對身體健康方面有幫助，亦能減少水腫問題。

4.愛好戶外運動

擅長多種運動的千黛亞，在少女時期便開始維持運動習慣，會打籃球和踢足球，幾乎每天跳舞1至2小時，也會帶小狗登山散步，一切以輕鬆和樂趣為主。她同時保持積極運動的心態，曾言若運動不開心的話不會做，因此會讓健身變有趣，不會過度運動，認為這是身體自愛的表現，曾表示健身應是為健康身體而做，而不是盲目追求時下的審美；找到健身的動力，就可讓健身過程更快樂。

5.在家勤做HIIT、TRX

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由於演員需要身材管理，在鏡頭前以結實身形示人，因此千黛亞都會努力鍛鍊。她曾表示隨年齡增長，必須日常鍛鍊，如以TRX肩帶抬臂、仰臥起坐、俯臥撐、抬腿、深蹲和弓步等，讓身體線條更明顯。相較於健身房，她傾向在家訓練，包括HIIT運動，而每個鍛鍊的過渡休息時間，她都不會拖長，以確保腎上腺素分泌，達到最佳運動效果。

6.瑜伽伸展練曲線

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從上述可見，千黛亞喜歡輕鬆的運動，甚於吃苦般的鍛鍊。因此，療癒舒展的瑜伽運動，也是她的喜好之一。由於拍劇需要做不少精心編排的動作，也需擺出不同的體態和姿勢，千黛亞會藉由瑜伽，提升身體柔軟度，同時增加較少用到的肌肉，這樣便能練出好看的身材曲線。

文章授權轉載自《香港01》

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