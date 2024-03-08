輕盈柔霧打造好感度！2024「5款底妝新品」推薦

記者曾怡嘉／綜合報導

春季即將到來，不少彩妝品牌也推陳出新，祭出嶄新底妝搶攻消費者荷包，春季底妝重視輕盈感，底妝要薄透，那麼妝前的飾底產品尤其重要，粉底主推柔霧光，最後再局部點綴蜜粉底妝，自然兼具遮瑕底妝就大功告成。

▲Shu uemura 無極限控油妝前乳，1,800元。

專為油性及混和性肌膚所研發設計，一抹能終結臉上油光、打造霧感肌底，更能柔焦肌膚表面、幫助填平毛孔坑洞，

▲Kanebo 米蘭絕色蜜粉餅-恆美女神 限定蜜粉 30g （附蜜粉撲），11,000元。

米蘭絕色蜜粉餅-恆美女神，外包裝以深紅色為主，盒子打開即可看見恆美女神粉餅壓紋，蜜粉中除了添加白薔薇、大馬士革玫瑰外，今年香氛更首度加入蘭花，粉體中的亮妍粉透薄膜處方，使肌膚呈現明亮粉紅色。

▲Sisley 完美持久植物粉底液，30ml，3,400元。

以強大的全新護膚配方為基底，獨家配方「奢潤保養精粹」，利用植物活性成分和濃縮萃取物，為肌膚帶來密集保濕、平滑和光采效能，台灣精選10色最適合亞洲肌膚的色調上市。

▲PONY EFFECT 絕對持久無瑕氣墊粉餅 升級版，15gX2，1,380元。

將前一代廣受消費者喜愛的高遮瑕粉體，升級為超細緻專利微米遮瑕粉體，保留修片級遮瑕力但低粉感、防水抗汗、24小時全日持妝，妝感也從磨皮霧面升級為時下最夯幼態柔霧光。

▲Dior 超完美亮妍氣墊粉蕊，粉色，13g，1,800元。

Dior推出首款妝前氣墊，能有效校正膚色、維持光澤，主打可單獨使用或為後續底妝打底，運用色彩互補原理，專為亞洲肌膚設計兩款色選，杏色有助改善灰色暗沉和膚色不均；粉色能協助改善蠟黃與暗沉肌膚。