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全智賢亮片禮服秀零贅肉身材！　43歲保養根本「千頌伊」回歸

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實習記者施至真／綜合報導

韓國影視女王全智賢出道至今超過20年，2013年在《來自星星的你》演出大明星千頌伊，至今仍然被粉絲不斷拿來回味，近期全智賢出席保養品牌LA MER於上海舉辦的活動，一身珠光亮片的正藍色連身裙，絕美身材曲線，43歲凍齡顏值根本就是「千頌伊」回歸了！一起看看女神的凍齡保養和維持好身材的秘密。

＃注重毛孔清潔，讓肌膚保持健康

全智賢身為LA MER（海洋拉娜）品牌大使，相當注重肌膚保養，對她來說，保養不僅僅是護膚，更是生活儀式感。而擁有凍齡美肌的全智賢，曾分享保養時非常注重毛孔的清潔，以「卸妝慢，洗臉快」的方式清潔。沒有工作時，全智賢幾乎是素顏狀態，出門會注重防曬，回家後也少不了美白保養和臉部按摩。

▲全智賢。（圖／翻攝iG@giannajunfp）

▲全智賢注重毛孔清潔，讓肌膚保持健康。（圖／翻攝IG@giannajunfp，下同）

＃新鮮果汁當早餐，開啟一天活力

全智賢不會刻意節食，反而會注重飲食，每天早上會自己現榨新鮮果汁當做早餐，不僅飽足，也能幫助身體代謝，開啟一天滿滿活力。此外，全智賢的用餐時間也十分規律，若因為空腹太久而飢餓過頭，反而容易暴飲暴食。

＃把運動當成生活習慣

43歲的全智賢，在LA MER活動穿上Alex Perry的正藍色亮片連身裙，展現窈窕身材驚艷全場，熱愛運動的她，每周固定慢跑與進行皮拉提斯課程，有空時也會游泳、騎腳踏車、健身，即使身為媽媽，也一直讓身材保持在絕佳狀態。

＃除了均衡飲食，細嚼慢嚥也重要

除了均衡飲食外，全智賢越吃越瘦的秘訣是細嚼慢嚥，不僅能夠改善腸胃不適，也能增加飽足感，食量自然就會減少了。

＃誠實面對自己

全智賢曾在採訪中提到在日常生活中要記得珍惜自己，並感受幸福來自一天中不同的時段，包括努力運動流汗、做了想做的事、安心過完一天，都會感覺到幸福，並說到「如果不誠實的面對自己，就不會有好結果。感覺現在的我不算完美，但也算是相當從容。」

▲全智賢。（圖／翻攝iG@giannajunfp）

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關鍵字：

全智賢, 千頌伊, 保養, 凍齡

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