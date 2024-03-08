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把話說到「心坎上」是建立成功關係的秘訣　從眼神接觸製造契機

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實習記者施至真／綜合報導

無論在職場、學校，甚至咖啡廳，我們都經常遇到值得結交的人物，然而想要成功建立關係，除了懂得說話的藝術，也要看透對方的心！《一開口，就把話說到對方心坎上的55個方法》一書探討，會說話不代表會聊天，而會聊天卻不一定能聊到對方心坎上，透過表情管理、思維模式、說話藝術等55個方法，指引你掌握對話節奏、建立良好人際關係！

▲《一開口, 就把話說到對方心坎上的55個方法》。（圖／商周出版提供）

▲會說話不代表會聊天，而會聊天卻不一定能聊到對方心坎上。（圖／翻攝unsplash， 下同）

會說話不代表會講話，說話藝術往往是我們與陌生人交談時，是否能夠成功搭上話題的關鍵。除了先掌握話題與對方的興趣，要如何開啟話題，也是一門學問。方法9中提到，開啟一段對話的訣竅是「眼神的接觸」。

▲《一開口, 就把話說到對方心坎上的55個方法》。（圖／商周出版提供）

初次見面的人交換名片、朋友介紹自己給新朋友認識時，大部分的人會先注意到對方的「表情」，而問到臉上最受矚目的部位，有八成的人會回答「眼睛」，據說貓遇到狗時，一定會看狗的眼睛。貓的眼睛在黑暗之中也能閃閃發亮，總是用光亮的雙眼判斷當下的情勢。而獵豹也是一樣，藉由凝神注視來捕獲獵物。大部分的動物都是依靠雙眼判斷當下的情況。

▲《一開口, 就把話說到對方心坎上的55個方法》。（圖／商周出版提供）

人類也是動物，當然也能從對方的雙眼，判斷對方當下的狀態。例如：「他感覺好像有點緊張」、「好像有點不安」、「他感覺很開心」、「他好像很期待這次見面」等等，因此要教大家，開啟一段對話的訣竅，就是你的眼睛。

知道怎麼開啟話題後，說話的藝術更是一門大學問，《一開口，就把話說到對方心坎上的55個方法》書中提到55種方法，從對任何人都無往不利的說話方式、如何讓工作開花結果的說話藝術，以及怎麼讓人際關係越來越圓滑的說話技巧一次交給你！

▲《一開口, 就把話說到對方心坎上的55個方法》。（圖／商周出版提供）

▲《一開口，就把話說到對方心坎上的55個方法》。（圖／商周出版提供）

★書名：一開口，就把話說到對方心坎上的55個方法
★作者：桐生稔
★出版社：商周出版
★出版日期：2024/01/04
★建議售價：新台幣390元

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