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包・開箱／趙露思帶貨Versace新Medusa’95！「黛妃包」橫向進化更百搭

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記者鮑璿安／台北報導

Versace的反叛精神持續發酵，2024春夏推出以Medusa’95為標誌的包袋支線，帶來廓形新穎的橫式手提包，《ET FASHION》此次包開箱環節就為大家詳細開袋，看看背後的設計靈感和故事。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲Versace2024 春夏系列迎來全新包款Medusa’95，靈感源自威爾斯王妃黛安娜生前所鍾愛的Versace包款 。（圖／品牌提供）

Versace 在2024 春夏系列迎來全新包款Medusa’95，靈感源自威爾斯王妃黛安娜生前所鍾愛的Versace包款，她與吉安尼凡賽斯Gianni Versace有深厚交情，黛妃在出席Gianni葬禮時曾經拎上一款Versace黑色鱷魚皮紋手袋，對好友道別的畫面成為經典。而黛安娜青睞之物更是永垂不朽的象徵，本季米蘭時裝周上，品牌終於為「黛妃包」經典廓形點綴以全新Medusa’95標識，包身鱷魚紋圖案採用高溫壓花工藝製成，還原當時的皮革材質，並以同色調手繪包邊營造和諧外觀。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲新款金屬標誌以圓形Medusa美杜莎頭像為中心，左右兩側各銜半個圓環，將此命名為Medusa ’95 。（圖／品牌提供）

而當中則點綴品牌最具辨識度的「Medusa」，新款金屬標誌以圓形Medusa美杜莎頭像為中心，左右兩側各銜半個圓環，將此命名為Medusa ’95，以致敬品牌1995年的經典設計，結合春夏時節相應帶來水藍色、粉色、黑白素面款式。除同名包袋系列外，Medusa ’95經典標誌元素亦貫穿本季成衣系列，或點綴在精裁長褲的腰間、裝飾於Versace Icons連身裙的肩帶之上，帶來Versace女性獨有的叛逆獨立。

▲▼ 趙露思 。（圖／品牌提供）

▲ 趙露思出鏡Versace2024春夏系列形象照 。（圖／品牌提供）

▲▼ 趙露思 。（圖／品牌提供）

▲趙露思穿著夏季格紋粗花呢裁剪夾克下配牛仔工裝褲。（圖／品牌提供）

Versace全球品牌大使趙露思也搶先演繹了Medusa '95手提包，她穿著夏季格紋粗花呢裁剪夾克下配牛仔工裝褲，露出纖細腰身同時看見Versace標誌褲頭，手提細長廓形的Medusa '95，大膽而性感的裝扮令人耳目一新。

關鍵字：

包開箱, 趙露思, versace

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