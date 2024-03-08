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HAY全台首間旗艦店直擊！　與丹麥同步季季有新貨

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▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI旗艦店將在3月開幕。（圖／記者蔡惠如攝、HAY、iloom提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大家敲碗許久的HAY TAIPEI台北專賣店終於要正式登場，在台有批死忠粉的丹麥家居品牌HAY，今年在台準備大展身手，除3月在仁愛路上的旗艦店將開幕之外，線上購物平台下半年也準備要上線，該旗艦店為全球第16間，不但販售全台最豐富品項，一年還會有4次新品引進，讓粉絲們擁有與丹麥同步的新潮家居選擇。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

2002年在丹麥創立的HAY，以工藝趣味性結合設計風格，建立一票粉絲群，北歐設計總是強調簡約線條，但HAY總能在其上添加一點趣味性的元素，但仍維持著耐看、一目了然的氣息，即便是色彩繽紛，也從不覺得煩亂，無論放在家中的哪個角落都是舒適的，也是HAY單品的魔力之一。

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

HAY TAIPEI店裝大量還原丹麥HAY House的空間細節，牆面採低飽和度的綠、米與淺灰色，呈現視覺和諧舒適的北歐氛圍，色調濃烈的梯間，形成空間的鮮明對比，展現HAY大膽爽朗的用色哲學。店內多處使用線條滑順的轉角磚，設計靈感來自創辦人HAY夫婦的家，是由創辦人Rolf Hay與丹麥總部團隊共同打造而成。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

一樓主要為生活用品區，集結居家睡衣、毛巾、置物籃、玻璃杯盤等小物；樓中樓空間設有布料材質陳列室，顧客可與陳列顧問在此討論布料挑選與家具配置；二樓則是大型傢俱，依客廳、廚房、餐桌、聚會空間等各別區分展示，包括Mags、Arbour Club、Quilton沙發、Bella coffee table、Arcs Trolley茶几，以及戶外家具Palissade、BALCONY系列。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

而其他品牌耳熟能詳的經典單品，像是由回收塑膠製作的ACC單椅、Rey單椅、PC portable便攜式燈、長賣熱銷的Color Crate收納籃，也分佈在店內各角落，來訪的消費者可以實際試坐、細看把玩，體會一下各單品的獨特魅力。HAY TAIPEI仁愛旗艦店預計3月正式對外開幕，開幕日將在台灣官方Instagram公布。

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HAY TAIPEI。（圖／記者蔡惠如攝）

韓系居家iloom近期以「首爾時間Seoul life」為展覽主題，在3／20前於新光三越A11開設快閃展區，將「韓屋」做為展區外觀，室內以極簡設計為原則，透過配色、光線、格局3元素，搭配簡約設計及功能兼具的單品，呈現韓國居家風，現場還將BTS隊長RM代言的書房空運來台，吸引不少ARMY們前往朝聖。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

Iloom展區分為客廳、書房、臥室及客廳四大區，客廳考量都會居住有限的使用空間，以可隨空間大小配置的積木型沙發，搭配高背設計小象造型兒童椅，線條簡單又富童趣；書房則有線條簡單、多收納功能的六層書桌，搭配自由升降高度的電動書桌，臥房則以讓同居人不受限於一張床的設計出發，展示左右可自由升降的電動床；餐廳有可調整高低的電動桌，全白桌面搭配木紋桌腳，強調毫無違和感的完美融入。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

Iloom表示，3／9至3／10現場消費可獲現場客製化調製擴香組；3／16至3／17消費則可獲得富色彩與線條展現層次的「韓式花束」。

▲HAY TAIPEI旗艦店、iloom快閃展。（圖／各業者提供）

 
 
 

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