LIFE・經典／HAY TAIPEI旗艦店來了！　10大亮點單品一次看

▲HAY TAIPEI旗艦店3月將正式開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣家居界的熱門話題之一就是HAY TAIPEI旗艦店的來臨，比起北歐設計品牌的高冷，HAY帶點趣味時髦的設計單品，價格算是親民不少，但又巧妙的帶有一點「高光」特質，一個單品小燈，放在家中任何空間，總是能吸引你的目光，感覺就是帶有一點不同，這就是HAY的奇異之處。

HAY的設計絕不高冷，而是把複雜簡約到一個極致，再帶點工藝上的趣味，品牌設計項目非常廣泛，從一般居家、辦公室、居家用品、廚房用品等全都涉獵，它有名的座椅設計，包括ABOUT、NEU以及REVOLVER高腳椅，都能運用在生活空間的各個場域，不屬於單一空間，而是所有空間都適用。但別誤會，它不是一種低調，而是不張揚的自帶光環，細述一下它的10款在台販售的亮眼單品。

Quilton沙發

Quilton由倫敦設計工作室Doshi Levien設計，將Nipa Doshi的視覺美學與Jonathan Levien對工業精確度的追求相結合，該款沙發有多種模組配置、布料和顏色可供選擇，具有強大的功能與靈活度。

BOA TABLE

BOA TABLE由慕尼黑設計師Stefan Diez設計，靈感源自日本傳統竹子工藝。可客製化尺寸的桌面有多種材料供選擇，包括油氈、層壓板、木材或玻璃，下方管狀框架由回收鋁（Hydro CIRCAL）製成，框架可以加裝插座和電線等配件。

Palissade戶外家具系列

法國兄弟設計師組合Ronan和Erwan Bouroullec創作的一系列戶外家具，材質為粉末塗層鋼，專為室外使用。用途從小酒館、餐廳、花園、露台和陽台，適合各種環境。此系列被Bouroullec兄弟形容為堅固而不笨重，優雅而不脆弱。

AAC單椅

AAC（About A Chair）為北歐地區最暢銷的系列之一，它詮釋了設計師Hee Welling所強調的比例感與安靜優雅的風格。推出新色的AAC系列採100%消費後再生塑膠製作，木質底座均來自FSC認證的森林。

Rey單椅

以瑞士設計師Bruno Rey於1971年設計的Rey系列為基礎，HAY與瑞士家具製造商Dietiker合作重新推出Rey單椅。這款標誌性的椅子被譽為史上最成功的瑞士名椅之一，具有堅固的結構與強度以及無螺絲的特殊設計。

Weekend托特包

大容量的Weekend Bag用途廣泛，收納空間寬敞，飾有醒目的對比色的HAY標誌，由厚實耐用的有機棉製成，可作外出袋、儲物袋或攜帶運動器材等用途。

Color Crate收納籃

顏色鮮豔豐富，還具有尺寸多種選擇，Color Crate收納籃由100%回收的消費後塑膠製成，另外M size和L size附有蓋子，底部還可加裝輪子與固定釦，使置物收納更具機動性。

PC portable便攜式燈

法國設計師Pierre Charpin設計的PC portable便攜式燈，採用堅固的PP塑料製成，具有啞光防刮和防水表面。使用充電電池，完整充電後可持續使用長達10小時，底座上配有按鈕控制三段調光器及 USB充電線孔。

Basket Recycled洗衣籃

由瑞士設計工作室由BIG-GAME設計，由回收聚丙烯製成，造型維持簡潔實用，色彩柔和舒適。

HAY DOGS寵物系列

寵物系列由創辦人Mette Hay與她的朋友Holly Golightly，在一次共同遛狗的過程中設計出一系列色彩繽紛的原創寵物配件。採用了歡樂跳躍的色彩，在視覺上非常有吸引力。該系列包括項圈、牽繩、玩具、床、碗和圍巾，適合所有品種和體型的毛小孩，既能傳達主人的品味，也能表達出寵物個性。全球首度上市的寵物系列也將於4月在台開賣。