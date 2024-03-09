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營養師教你吃水果「正確時機」　飯前、飯後應避免酸性水果

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▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

▲對的時機吃進適合的水果，是一門大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是水果控嗎？台灣一年四季都有不同水果可品嚐，營養師宋明樺分享，許多水果香甜可口，但是熱量可不低，若有控制體重的需求，更該在正確時機吃水果，健康營養好輕鬆。

▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

#水果挑選當季、能吃就不要用喝的

果汁熱量不低，因為一下子就飲用完畢，對於身體及血糖的波動影響大，營養師建議，牙口正常的話就以吃為優先，若真的要喝果汁，蔬果汁會比純果汁來得好。

#甜度決定「吃的份量」

吃水果時可記得一個大方向，太甜的水果吃半碗、微甜的水果吃一碗，不論是否有減重的需求，過甜的水果都不建議一次吃太多，因為水果中的糖分吸收快，對於餐後的血糖、內臟脂肪的負擔都會有直接的影響。

▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

#飯前吃纖維多、熱量低水果

營養師宋明樺分享，利用低熱量水果佔據胃部部分空間，幫助控制正餐的食物份量，像是火龍果、芭樂、蘋果都是好選擇。

#空腹時避免吃富含鉀離子水果

大量鉀離子容易引起腸道細胞滲透壓改變，造成人體的不適，並出現如腸絞痛、腸蠕動過快等症狀，像是香蕉和釋迦。

▲▼營養師教你吃水果「正確時機」 。（圖／Unsplash）

#飯前與飯後1小時避免酸性水果

富含有果酸、有機酸的酸性水果容易刺激胃酸分泌造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服，像是葡萄柚、柑橘類、檸檬等。

關鍵字：

水果, 營養, 體重控制, 健康, 飲食

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