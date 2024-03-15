韓星也瘋三麗鷗！韓韶禧背「庫洛米包」、馬東石「Kitty手機殼」太萌

文／妞新聞

應該沒有妞妞能拒絕在大銀幕上霸氣滿分、下台後卻是個擁有「少女心」的反差萌藝人了吧？近年三麗鷗家族的庫洛米、凱蒂貓等人氣角色透過與品牌的合作與社群媒體曝光而吸引更多非幼齡年紀的客群，就連一線韓星也都紛紛深陷其中！妞編輯帶妞妞們一起來看看韓國演藝圈有哪些藝人是三麗鷗家族的迷妹／迷弟吧！

韓星「三麗鷗」收藏配件

1.太妍

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▲太妍有許多各種庫洛米的配件。（圖／IG@taeyeon_ss）

不得不說童顏精靈太妍和庫洛米同框還真的沒有違和感！庫洛米是一隻以黑色惡魔頭巾兔子造型的女性卡通形象角色，壞壞又可愛的氣質受到許多人的喜愛。在太妍的IG上可以看到各種庫洛米的配件，如造型斜背包、粉絲送的應援氣球和造型髮夾等，就知道太妍對它的喜愛程度。如此癡迷的程度也讓粉絲曾在見面會上問過太妍為什麼會喜歡庫洛米呢？太妍則是回答因為庫洛米的外型是以個性的紫色和黑色組成，喜歡它高冷又神秘的形象，希望未來有機會可以跟庫洛米合作。

2.韓韶禧

https://www.instagram.com/p/C3-iP3fsiMz

https://www.instagram.com/p/C3s4IzVS7__

男女通殺的韓韶禧主打一個「反差萌」魅力，外表高冷的她內心卻和一般的小女孩沒有兩樣，近日赴巴黎出席時尚活動之餘也抓緊時間體驗當地風情，不過比起美貌更讓人離不開視線的是她身上的巨型庫洛米包包，絨毛的觸感搭配她一身酷帥穿搭將反差魅力發揮到最大極致，同樣可愛的粉色美樂蒂也是歐膩的心頭好，妞妞們看了也想入手一咖耍萌嗎？

3.Jennie

▲Jennie在演唱會上戴過喜拿狗髮夾與斜背包。（圖／IG@jennierubyjane）



哪個少女的童年沒有愛過喜拿狗呢！軟綿綿的白色小狗形象最適合慵懶的小貓Jennie了！Jennie在BLACKPINK於去年舉行的日本演唱會上，以喜拿狗髮夾搭配斜背包的輕鬆造型現身，照片一釋出就讓這款日本限定的包包被粉絲問翻，可以放入手機的大小背在身上瞬間軟萌感大加分！

4.Jisoo

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https://www.instagram.com/p/Cm9MVa3p62A

https://www.instagram.com/p/CkwjXArvbhe

https://www.instagram.com/p/Ci8-mCcJ2XD



喜愛Jisoo的粉絲一定知道她對Hello Kitty的熱愛程度，從娃娃、吊飾、造型毛帽到手機殼一應俱全，堪稱Hello Kitty最忠實粉絲無誤！身為DIOR品牌大使的她也時常將可愛的Kitty貓掛飾吊在她的包包上，瞬間變得親民又討喜，這下粉絲們也都知道什麼最能討女神歡心了吧？

5.馬東石

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▲馬東石的造型手機殼是Hello Kitty。（圖／IG@donlee）



沒想到在馬東石彪悍的外表下，住了一位迷你的小女孩！身為南韓最具有「反差萌」魅力的大叔，馬東石的三麗鷗收藏配件可是不輸給其他藝人，看看這個超級浮誇的Hello Kitty造型手機殼，這次大叔完全沒在藏，熟練的對著自拍鏡比出手指愛心賣萌，拍完後露出滿意的神情，影片上傳後吸引672萬人朝聖點讚，妞編輯也被大力圈粉！

6.NewJeans

https://www.instagram.com/p/CwM2mrkyM2q

NewJeans由平均年齡不到20歲的5位少女組成，對於這個年紀的小女生來說，喜歡Kitty貓是最符合她們的人設的事情了吧！這組官方曬出成員在日本留下的日常照，退去舞台上的濃妝和華麗的表演服，取而代之的是一件再簡單不過的Hello Kitty貓T恤，成員Hyein身上穿的上衣來自日本知名音樂節SUMMER SONIC和三麗鷗推出的聯名系列，一件約台幣1000初左右，Kitty貓的粉絲必入！

7.IVE Rei

https://www.instagram.com/p/C4ABPolSg_Z

▲IVE日本成員Rei是Kitty的粉絲。（圖／X@IVE）



南韓「女團神曲製造機」IVE靠著成員魅力和眾多膾炙人口的歌曲，收服了眾多粉絲的芳心！在成員們的演唱會造型上很常看見造型師使用「玩偶髮夾」來完成趣味度和可愛度都滿分的造型，當中日本成員Rei除了是Kitty貓的粉絲之外，和美樂蒂的角色適配度也很高，出席台灣演唱會時綁上招牌的「小籠包頭」搭配粉色美樂蒂毛茸茸髮夾，如此可愛的造型路人看了也會好感度直線上升！

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