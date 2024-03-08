楊乃文拎可愛綿羊包＋冷酷紅眼妝慶祝婦女節

▲楊乃文穿Thom Browne服裝搭配綿羊包。（圖 / 品牌提供，以下同）

三月八日是國際婦女節，雖然沒放假，但仍有不少相關活動，LOEWE連續第二年推出「Women in Craft」計畫，邀請4位曾入圍LOEWE工藝獎的女性工匠，訪問彼此的工作室進行交流，激發新的創意，Thom Browne則與楊乃文合作，穿著2024春夏服裝，拍攝一系列展現女性獨立、勇敢的形象照，充滿力量。

▲LOEWE讓女性工匠更有能見度。

LOEWE向來對工藝非常支持，參與這次活動的女性工匠包括陶藝家平井明子、木雕家Eleanor Lakelin以及紡織工匠Luz Moreno Pinart和Simone Pheulpin，LOEWE製作了兩部短片，紀錄工匠們的交流過程，介紹她們的工作室，並讓分享技術、靈感以及實踐方式，希望藉由這樣的活動，讓國際藝術家社群之間有更真實的聯繫，提升當代女性在工藝上的能見度。

▲LOEWE拍了兩部短片，紀錄工匠們的交流。

楊乃文表情冷峻，穿著Thom Browne的羊毛夾克與短裙、塔夫綢芭蕾舞鞋，牛津襯衫上的大蝴蝶結相當醒目，手上可愛的綿羊造型提包充滿反差感，或是以瀏海髮型、紅眼妝，搭配格紋套裝，都非常有個性，並從她的歌曲《推開世界的門》為靈感，以視覺重現音樂，引領時間的感覺，在國際婦女節與Thom Browne合作，雙方都展現勇敢又冷靜的意象。

▲楊乃文穿Thom Browne春夏系列，展現個性與魅力。