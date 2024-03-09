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《煙火人家》10金句：婚姻現在對於我而言，不是生活的必需品

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《煙火人家》由馬思純、徐帆、李小冉演出，改編自小說《她和她的群島》，劇情圍繞三代同堂的大家庭，發生一連串關於生活、愛情、職場的起起伏伏，仍各自成長收穫自我的故事，連當中台詞也引發了討論。

▲▼ 煙火人家 。（圖／翻攝自煙火人家微博）

▲陸劇《煙火人家》 金句台詞連發。（圖／翻攝自煙火人家微博，以下同）

1. 愛情在生老病死面前，它就算個屁。

2. 兩個人在一起過日子啊，不是要變成一個人，而是要變成兩個更好的人，要學會包容，不要總試圖去改變對方。

3. 從小到大，你的要求我每一個都滿足，但是到頭來呢，你對我滿意過嗎？

4. 婚姻現在對於我而言，不是生活的必需品。而且生活中缺失的那部分，我也不需要按照原樣補回來。

▲▼ 煙火人家 。（圖／翻攝自煙火人家微博）

5. 其實戀愛和婚姻是兩碼事，結婚之後你會發現她身上所有的閃光點都不一樣了，理想的愛情只存在在幻想裡。

6. 與其我們現在責怪父母，怨懟往事，不如朝前看，就走你自己想走的路，做自己想做的事情。等有一天你足夠強大，你回過頭你會發現，其實媽媽們也困在自己的世界裡，只是她們的呼救，沒有人能聽得到。

7. 我特別不喜歡女強人這個詞，你聽過我們稱呼一個男的叫做男強人嗎？

▲▼ 煙火人家 。（圖／翻攝自煙火人家微博）

8. 我覺得喜歡一個人要想這麼多嗎？那你要是總算計誰付出得多，誰付出得少，這還叫愛嗎？

9. 我們其實都是普通的人，我們沒法要求事事都這麼完美。

10. 當一個人有了足夠的自信，別人說任何話都不會在意的。

關鍵字：

陸劇, 台詞, 煙火人家

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