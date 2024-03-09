你是哪一派？超準心測「一張圖」看出你對另一半依賴性有多重

記者曾怡嘉／綜合報導

談戀愛你是哪一派呢？喜歡和對方黏在一起，還是即便交往也想保有自己的空間呢？《小紅書》上有一個超準心測，一張圖就可以測出你對伴侶的依賴性有多強？

#憑直覺挑一張你認為最溫馨的圖片

▲（圖／翻攝自小紅書）

-----------------------------（下有解析）

#挑選A的你

對伴侶依賴程度90%

你對另一半相當依賴，如果可以的話，你很想要拋下一切，只待在對方的身邊，短暫分開一下子，你就彷彿失去重心，十足戀愛腦的你要注意，即便交往也要擁有自己生活重心，否則你就會容易疑神疑鬼，變得很空虛。

#挑選B的你

對伴侶依賴程度20%

你認為即便在一起，也需要自己的空間，即便你再喜歡對方，還是堅守「有點空間更美」的觀念，你偶爾也會吃吃對方的醋，懷疑他不夠愛你，這樣若即若離的你，讓另一半有點猜不透，反而更有魅力。

#挑選C的你

對伴侶依賴程度60%

你和另一半已步入穩定關係，即便還沒有結婚，你早把他當成家人看待了，因此生活中無論大小事情，都希望對方能給予你意見，他不只是你的另一半，更是你商討事情的好對象，他對你而言真的很重要。

#挑選D的你

對伴侶依賴程度50%

你不覺得談了戀愛就一定得依賴另一半，即便你真的很在意對方，但仍認為兩個人是屬於獨立的個體，獨自一人的時候可以過得充實，兩人在一起的時候也能很快樂，這才是你心目中的理想關係。