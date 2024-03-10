MIKIMOTO箭形珠寶傳遞好運　可調節鍊墜疊搭最時髦

▲模特兒疊搭MIKIMOTO LUCKY ARROWS系列兩種尺寸的鑽石墜鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌MIKIMOTO於1937年巴黎萬國博覽會上，展出的傳統和服帶留「矢車 YAGURUMA」，作品鑲嵌頂級日本Akoya珍珠、鑽石、藍寶石及祖母綠呈現裝飾主義風格的幾何圖案，並能轉化成多種珠寶佩戴而成為經典。近期品牌將其箭形圖騰元素融入設計之中，推出LUCKY ARROWS系列珠寶，致敬傳世之作，也傳遞矢車在日本傳統文化中象徵好運的祝福。





▲MIKIMOTO將日本傳統文化中象徵好運的矢車（Yaguruma）箭形圖騰融入設計之中。

MIKIMOTO新款LUCKY ARROWS系列珠寶鑲嵌珍珠母貝與鑽石，讓箭形圖騰閃耀迷人光芒，當中小型款與大型款項鍊的鍊墜長度可自由調節，因此能多層次疊戴創造個人風格，另有耳環與手鍊可供選擇，箭形光環相當搶眼。





▲MIKIMOTO LUCKY ARROWS系列珍珠母貝鑽石墜鍊，139,000元。





▲MIKIMOTO LUCKY ARROWS系列鑽石耳環，270,000元。





▲MIKIMOTO LUCKY ARROWS系列鑽石手鍊，135,000元。

同樣以珍珠聞名的TASAKI，採用獨家研發的SAKURAGOLDTM（櫻花金）為熱賣的balance與kugel系列換「春裝」，櫻花金呈現的粉紅色調比傳統玫瑰金更柔和，為成排排列珍珠的balance系列的個性設計注入柔美氣息，而巧妙將渾圓的珍珠比擬為蘋果、櫻花金枝枒鑲嵌鑽石葉片的Kugel系列珠寶，更襯膚色。





▲TASAKI balance neo櫻花金項鍊（順時針起）93,900元，balance plus耳環96,600元，balance neo戒指93,900元。（圖／TASAKI提供）





▲TASAKI kugel櫻花金手環104,000元，戒指113,000元。