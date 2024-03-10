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歐米茄登月錶白面款驚喜亮相　太空衣啟發

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▲▼OMEGA,Rolex 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶最新版本採用亮漆白色面盤，268,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）赫赫有名的超霸專業登月錶，近期推出亮漆白色面盤款，讓錶迷驚喜不已，因為1957年初代錶問世時，採用了黑色錶盤上的白色指針和與時標，但品牌從太空人身穿的太空衣，以及1969年品牌為秘密NASA計畫創造的ALASKA I原型為白色面盤，因此此次為登月錶換上白面，並罕見點綴紅色的Speedmaster字樣，正是向ALASKA I原型的紅色保護錶殼致敬。

▲▼OMEGA,Rolex 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸系列專業登月錶的白色面盤靈感源自太空衣和1969年設計的ALASKA I原型錶。

白色漆面的歐米茄超霸專業登月錶，於醒目的白色面盤點綴黑色細節，與經典的黑色陽極處理的鋁錶圈相呼應，並依循傳統刻有著名的「數字90上方圓點標誌」，搭配五個弧形鍊節錶帶，以及黑色微孔皮革錶帶、底部裝飾月球表面紋理的抗菌橡膠錶帶可供選擇；翻至錶背欣賞則可見歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼OMEGA,Rolex 。（圖／公關照）

▲錶背顯露搭載的歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

有錶迷將歐米茄此新錶與同樣是白色面盤點綴黑色細節的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款相較，兩方各有不少擁護者，但普遍心聲是勞力士夯錶都得等，實在太考驗耐心了。

▲▼OMEGA,Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶蠔式鋼款，538,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, 勞力士, Rolex

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